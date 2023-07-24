14 комментариев

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Я никогда не забуду Владимира Петтая. Его мечта сбывается спустя 12 лет после гибели

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Любовь Курчавова – о человеке, который всегда улыбался.

Я выросла в Петрозаводске, и при моей жизни там никогда не было нормальной профессиональной команды. Зато был человек, который своим примером показывал:  если ты трудолюбив и талантлив, в большой футбол можно пробиться откуда угодно. 

Это Владимир Петтай.

Прекрасно знаю, с какой игрой он ассоциируется у большинства людей. У всех случаются провалы. И этот был ужасным – в самый плохой момент из возможных.

Но я не хочу говорить о том матче. Я хочу поговорить о том, каким человеком был Петтай.

А был он светлым, добрым и чистым. Мне повезло знать его лично. Правда, тогда я была ребенком, а он – звездой для всех в Петрозаводске, кто хоть что-то знал о футболе. Думаю, от слова «звезда» он бы поморщился, но это было так. Помню, однажды на местном стадионе «Спартак» Петтай всерьез тренировал меня – девятилетнюю девочку. Показывал упражнения, объяснял, как должен двигаться ассистент. Я тогда думала: «Вау, он судит матчи чемпионата России, но тратит на меня время».

Летом 2011-го Петтай погиб в авиакатастрофе под Петрозаводском. Ему было всего 38. Он многого не успел, но все-таки сделал очень важное – влюбил в работу футбольного арбитра многих в нашем небольшом городе. Петтай консультировал всех, кому это было нужно, – даже судей-любителей, работавших на матчах чемпионата Петрозаводска. Давал советы, делился новейшими трактовками, которые привозил с семинаров, и раздавал  форму, чтобы судьи в Петрозаводске выглядели красиво.

И, конечно, много работал с подростками. Петтай мечтал о полноценной бригаде из родного города и делал для этого все. Он разговаривал с парнями, которые не заиграли на высоком уровне, и объяснял, что остаться в футболе можно благодаря карьере судьи. И они оставались. А он приходил на их матчи в чемпионате города и республики, оценивал и разбирал ошибки, они вместе смотрели видео со сложными моментами. Причем внимание получали не только те, в ком Петтай видел перспективу, но и любители, у которых уже не было шанса стать арбитром даже уровня КФК. Об этом я знаю точно: в 2003-м Петтай посоветовал моему папе завязывать с любительским футболом и начать судить. И вот уже 20 лет он работает на городских и республиканских турнирах.

Петтай хотел вырастить целое поколение петрозаводских судей. В 2011-м, через несколько месяцев после его гибели, в Петрозаводске появился центр подготовки футбольных судей его имени – пройти курсы и освоить профессию мог абсолютно любой человек.

Спустя 12 лет мечты Петтая близки к осуществлению. На матч Кубка между «Локомотивом» и «Уралом» назначили Артура Федорова, Рустама Мухтарова и Дмитрия Семенова. Петрозаводских парней, для которых Петтай был наставником.

Прошлым летом я хотела сделать текст с их воспоминаниями о Петтае. С Федоровым, Мухтаровым и Семеновым мы даже пообщались, но текст так и не вышел. По моей вине – я просто не знала, как рассказать обо всем правильно. В ходе тех интервью я чувствовала, что каждый из них мечтает добиться максимума. В том числе – в память об учителе.

Стоит упомянуть не только их. В Первой лиге работают Юрий Карпов и Станислав Попков, во Второй – Сергей Батин, Игорь Боровиков, Кирилл Филатов, Андрей Мангушев. Все они – из Петрозаводска, но не все успели поработать с Петтаем. 

«Пока Владимир Леонидович живет в нас, он передает советы ребятам, которые начинают свой путь, уже не зная его, – сказал мне один из судей, который во вторник поработает на матче «Локомотива» и «Урала». – Мы его воспитанники, и нам очень важно, чтобы память жила».

Завтра я обязательно вспомню Владимира Петтая, когда буду смотреть футбол. Он был бы счастлив, увидев эту бригаду.

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин, Владимир Песня; rfs.ru

14 комментариев

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Prokuror Prokurorov
Знаменитый матч Петтая, это не провал, а целеноправленный слив одной команды в угоду другой.
+23
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luu
Мы тоже никогда не забудем 5 ноября 2006 года - главное убийство российского футбола.
+23
-13
+10
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vzi
Хочется ответить цитатой Газзаева про закрытие ртов теми, кто сейчас вспоминает тот самый матч.

Во-первых, Петтая тогда подвели лайнсмены. Вара не было, и он не мог не отменять голы Аршавина.
Во-вторых, Петтая уже нет с нами и ответить он ничем не может.
В-третьих, Зенит за прошедшие 17 лет оскотинился во сто крат сильнее с судьями и не только. Просто клуб-бес.
+19
-12
+7
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Динозавр которому платит Озил
Спасибо за статью .Мы ,в Петрозаводске ,помним о Леонидовиче и хотим так же встретить его на пробежке ,на стадионе Юность или на игре лиги города ,которые он до конца любил судить .
И я очень рад за Артура ,Рустама и Диму ,они долго к этому шли .

А Вам ребята ,комментаторы ,желаю быть добрее .
Чувствую от вас безумную святость ,раз Вы не ошибались никогда в жизни .
+10
-4
+6
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Jovana Jovičić
В заголовке цитата Гинера?
+10
-7
+3
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Егор Егор
Ответ vzi
Хочется ответить цитатой Газзаева про закрытие ртов теми, кто сейчас вспоминает тот самый матч. Во-первых, Петтая тогда подвели лайнсмены. Вара не было, и он не мог не отменять голы Аршавина. Во-вторых, Петтая уже нет с нами и ответить он ничем не может. В-третьих, Зенит за прошедшие 17 лет оскотинился во сто крат сильнее с судьями и не только. Просто клуб-бес.
Да те кто "незабудемнепростим" скорее всего даже не видели этот матч даже в нарезках.
+4
-2
+2
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Дандрей
Любовь, спасибо Вам за этот пост!
+2
-1
+1
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versus_
Такое ощущение было после матча, что Петтая тогда подставили или у него просто не было выбора. Это Россия, не будем судить строго.
+1
-1
0
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Егор Егор
Ответ Динозавр которому платит Озил
Спасибо за статью .Мы ,в Петрозаводске ,помним о Леонидовиче и хотим так же встретить его на пробежке ,на стадионе Юность или на игре лиги города ,которые он до конца любил судить . И я очень рад за Артура ,Рустама и Диму ,они долго к этому шли . А Вам ребята ,комментаторы ,желаю быть добрее . Чувствую от вас безумную святость ,раз Вы не ошибались никогда в жизни .
Комментаторы на спорце? Ошибки? Не в нашей вселенной!
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