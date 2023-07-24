14 комментариев

Любовь Курчавова – о человеке, который всегда улыбался.

Я выросла в Петрозаводске, и при моей жизни там никогда не было нормальной профессиональной команды. Зато был человек, который своим примером показывал: если ты трудолюбив и талантлив, в большой футбол можно пробиться откуда угодно.

Это Владимир Петтай.

Прекрасно знаю, с какой игрой он ассоциируется у большинства людей. У всех случаются провалы. И этот был ужасным – в самый плохой момент из возможных.

Но я не хочу говорить о том матче. Я хочу поговорить о том, каким человеком был Петтай.

А был он светлым, добрым и чистым. Мне повезло знать его лично. Правда, тогда я была ребенком, а он – звездой для всех в Петрозаводске, кто хоть что-то знал о футболе. Думаю, от слова «звезда» он бы поморщился, но это было так. Помню, однажды на местном стадионе «Спартак» Петтай всерьез тренировал меня – девятилетнюю девочку. Показывал упражнения, объяснял, как должен двигаться ассистент. Я тогда думала: «Вау, он судит матчи чемпионата России, но тратит на меня время».

Летом 2011-го Петтай погиб в авиакатастрофе под Петрозаводском. Ему было всего 38. Он многого не успел, но все-таки сделал очень важное – влюбил в работу футбольного арбитра многих в нашем небольшом городе. Петтай консультировал всех, кому это было нужно, – даже судей-любителей, работавших на матчах чемпионата Петрозаводска. Давал советы, делился новейшими трактовками, которые привозил с семинаров, и раздавал форму, чтобы судьи в Петрозаводске выглядели красиво.

И, конечно, много работал с подростками. Петтай мечтал о полноценной бригаде из родного города и делал для этого все. Он разговаривал с парнями, которые не заиграли на высоком уровне, и объяснял, что остаться в футболе можно благодаря карьере судьи. И они оставались. А он приходил на их матчи в чемпионате города и республики, оценивал и разбирал ошибки, они вместе смотрели видео со сложными моментами. Причем внимание получали не только те, в ком Петтай видел перспективу, но и любители, у которых уже не было шанса стать арбитром даже уровня КФК. Об этом я знаю точно: в 2003-м Петтай посоветовал моему папе завязывать с любительским футболом и начать судить. И вот уже 20 лет он работает на городских и республиканских турнирах.

Петтай хотел вырастить целое поколение петрозаводских судей. В 2011-м, через несколько месяцев после его гибели, в Петрозаводске появился центр подготовки футбольных судей его имени – пройти курсы и освоить профессию мог абсолютно любой человек.

Спустя 12 лет мечты Петтая близки к осуществлению. На матч Кубка между «Локомотивом» и «Уралом» назначили Артура Федорова, Рустама Мухтарова и Дмитрия Семенова. Петрозаводских парней, для которых Петтай был наставником.

Прошлым летом я хотела сделать текст с их воспоминаниями о Петтае. С Федоровым, Мухтаровым и Семеновым мы даже пообщались, но текст так и не вышел. По моей вине – я просто не знала, как рассказать обо всем правильно. В ходе тех интервью я чувствовала, что каждый из них мечтает добиться максимума. В том числе – в память об учителе.

Стоит упомянуть не только их. В Первой лиге работают Юрий Карпов и Станислав Попков, во Второй – Сергей Батин, Игорь Боровиков, Кирилл Филатов, Андрей Мангушев. Все они – из Петрозаводска, но не все успели поработать с Петтаем.

«Пока Владимир Леонидович живет в нас, он передает советы ребятам, которые начинают свой путь, уже не зная его, – сказал мне один из судей, который во вторник поработает на матче «Локомотива» и «Урала». – Мы его воспитанники, и нам очень важно, чтобы память жила».

Завтра я обязательно вспомню Владимира Петтая, когда буду смотреть футбол. Он был бы счастлив, увидев эту бригаду.

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин, Владимир Песня; rfs.ru