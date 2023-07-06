14 комментариев

Любовь Курчавова – о тех, без кого Джуд не попал бы в «Реал».

Один из главных трансферов лета уже состоялся – «Реал» за умопомрачительные 103+31 млн евро купил у «Боруссии» Джуда Беллингема.

Без родителей это было бы невозможно – папа Марк и мама Дениз выверяют, кажется, каждый шаг в карьере Джуда. Они отказывались уезжать из Бирмингема, несмотря на звонки из «Ливерпуля», «Ман Юнайтед» и других топов, помогали адаптироваться в Дортмунде (туда с ним переехала мама) и тщательно выбирали новый клуб.

Рассказываем историю аккуратного подхода, который привел Джуда в «Реал» к 19 годам.

Отец Беллингема – легенда нон-лиг, несмотря на два разрыва крестов и работу в полиции (ушел со службы за несколько дней до ЧМ-2022!)

Впервые увидев игру Джуда, многие думали: «Откуда у него такой талант?» Ответ знали в графстве Уэст-Мидлендс на западе Англии, ведь Марк Беллингем – легендарный бомбардир английского полупрофессионального футбола.

Карьера Марка началась в 1994-м – за девять лет до рождения Джуда. Он начинал в «Ист Таррок Юнайтед» (сейчас – 8-й дивизион), откуда быстро попал в «Челмсфорд» (сейчас – 6-й дивизион). Затем поступил в Вулверхэмптонский университет, кампус которого находился в Дадли. Расстояние до Челмсфорда – почти 250 километров, но Марку это не мешало. Он продолжал играть.

Конечно, в ущерб учебе. Во вторник Беллингем мог спокойно уехать в Дорчестер (около 270 километров от Дадли) и вернуться домой в три часа ночи. Неудивительно, что на следующий день Марка в университете не видели. «В те дни я все сваливал на футбол, – признавался потом Беллингем. – Но я просто ленился. Конечно, мог бы сделать гораздо больше».

С «Челмсфордом» все же пришлось расстаться: новый тренер требовал приезжать на тренировки по вторникам и четвергам. На учебу Марк все-таки иногда ходил, поэтому начал искать новый клуб. Впереди у Беллингема их было еще более десятка.

Более 20 лет он совмещал бомбардирские успехи в нон-лиге с работой в полиции. Некоторые партнеры и тренеры прямо говорили, что Марк стал бы профи, если бы не карьера полицейского.

Иногда профессиональные навыки помогали на поле. Однажды соперник из «Куорн» получил двойной перелом ноги, матч остановили, и Марк вместе с еще одним полицейским, Ричардом Дрюиттом, быстро оказали пострадавшему первую помощь до приезда скорой.

В 1999-м Беллингем порвал кресты, вернулся на поле после долгого восстановления, но через два года снова получил эту жуткую травму – только уже на другой ноге. Это заставило подумать о завершении карьеры. «Помню, как я тогда размышлял сам с собой: «Стоит ли продолжать, учитывая риск получить еще одну такую травму и еще сильнее осложнить ситуацию на работе?» – вспоминал Марк.

Но любовь к футболу была сильнее любых опасений.

Сезон-2005/06 в «Стоурбридже» из девятого дивизиона стал лучшим в жизни Марка – он забил 61 мяч. «Я был хорош настолько, насколько позволяла наша полузащита, – скромничал Беллингем. – В этом сезоне ничего не изменилось».

Благодаря такому яркому сезону Марк получил первую награду в футбольной карьере – «Золотую бутсу» «Альянса Мидлендс» (это объединение полупрофессиональных команд из графств Лестершир, Шропшир, Стаффордшир, Уорикшир, Уэст-Мидлендс, Вустершир, а также южных частей Дербишира и Ноттингемшира – Sports.ru).

Еще раз: такие цифры Марк выдавал даже после разрывов крестов на обеих ногах и частых пропусков тренировок из-за смен в полиции. Со службы он ушел только в 2022-м. «В полночь я стал гражданским после 24 с лишним лет службы, – написал Беллингем в ноябре. – Полицейские не идеальны, но они изо всех сил стараются, находясь в трудных обстоятельствах. Если мы станем добрее друг к другу, у нас есть шанс».

Когда Марку было за 40, он продлил карьеру на сезон, чтобы пробить отметку в 700 голов

Беллингем – его называли Криштиану Роналду из нон-лиг – планировал закончить с футболом после сезона-2015/16, покорив важную цель – отметку в 700 голов за карьеру. За сезон нужно было забить 38 мячей, но не вышло – он остановился на 36 голах и пропустил последнюю игру чемпионата из-за красной (первой в карьере!). Нужно было забить еще два мяча, так что 40-летний Марк остался еще на год и перешел в «Пэджет Рейнджерс» из 11-го дивизиона.

«Я хорошо использовал то, что имел, – говорил Беллингем для Non-League Paper в 2016-м. – Всегда говорил, что я не такой уж хороший футболист. Да, забиваю, но в седьмом дивизионе. Большинство моих голов – с короткой дистанции. Так что за них я гораздо больше обязан моим товарищам, чем они мне. Мне 40, так что этот сезон, наверное, будет последним. Я играю в команде ветеранов по воскресеньям, а мой старший сын занимается в «Бирмингеме» U16. Наверное, пора завязывать».

Спустя семь лет тот самый сын из «Бирмингема» U16 перешел в «Реал». При активации хотя бы части бонусов он войдет в десятку самых дорогих игроков в истории.

Как Марк работал над карьерой Джуда? Заразил футболом, был первым кумиром, влиял на трансферы и стал агентом

• Помог влюбиться в футбол

«Я просто не понимал эту игру, – признавался Джуд в интервью PA. – Папа постоянно брал меня на матчи нон-лиги, и я проникся. Но потребовалось время. Думаю, его это расстраивало».

До академии «Бирмингема» Беллингем играл за «Стоурбридж Джуниорс» – детскую команду, которую Марк основал вместе с Филом Вулдриджем (он стал первым тренером Джуда). Футбол парня не занимал: он срывал травинки с газона, не замечая, что происходит на поле.

«Его не очень интересовал футбол, – подтверждал Вулдридж в интервью ВВС. – Талант мы увидели, еще когда ему было четыре. Но он не очень-то интересовался. Чтобы заразить его футболом, потребовалось несколько месяцев».

Все изменилось, когда Джуду было 6. А уже в 7 его забрал «Бирмингем».

• Стал первым кумиром и ориентиром Джуда

Полюбив футбол, Джуд восхищенно наблюдал за игрой отца.

«Папа был моим первым футбольным кумиром, – рассказывал Беллингем сайту Футбольной ассоциации Англии. – Каждую неделю я смотрел на его игру. Всегда было понятно, что нон-лига – это не АПЛ или что-то такое, но видеть, как он играет, чувствовать атмосферу… Это заставило меня полюбить футбол.

После первых матчей я стал внимательнее к футболу. Папа забивает голы, ты видишь, как он празднует, и хочешь стать таким же.

Он постоянно подсказывал мне, что можно улучшить. Раньше у нас были отношения отца и сына. Когда я стал старше, это уже были отношения тренера и игрока. И это прекрасно».

Сейчас Джуд уверен, что приобрел некоторые черты, наблюдая за папой.

«Думаю, по стилю игры видно, что я наблюдал за футболом с юных лет, – рассказывал Джуд The Guardian. – Нон-лига – это жесткость и выдержка. Думаю, когда необходимо, они отражаются в моей игре. Убежден, это пришло ко мне, потому что в детстве я смотрел матчи папы. Хоть он никогда и не шел в отбор! Папа помог познакомиться с базовыми принципами игры. С возрастом я чувствовал, что получаю знания, которых, возможно, у него не было в детстве».

• Родители не хотели травмировать Беллингема ранним переездом. В 9 он не перешел в «Ливерпуль», в 13-14 – в «Барселону», в 15 – в «МЮ», а в 16 – в «Аякс»

«Ливерпуль» интересовался Беллингемом, наверное, дольше всех – в 9 лет Джуд, игравший за «Бирмингем» U11, ездил туда на двухдневный просмотр. «Ливерпуль» устроила игра Беллингема, его собирались зачислить в академию, но переход сорвался из-за родителей – они посчитали, что еще слишком рано покидать привычную атмосферу дома.

К 14 Джуд объехал академии многих топ-клубов, но Марк и его жена Дениз даже не рассматривали возможность ухода. Им интересовались не только в Англии: например, был реальный шанс уехать в «Барселону». Борха Кркич, который работал скаутом каталонцев с 2017-го по 2020-й, рассказал, что предлагал клубу подписать Джуда. «Я организовал встречу с его отцом в Лондоне, – вспоминал Кркич в интервью Que t’hi Jugues. – Но он просто не пришел. И я знаю, что он поступал так со многими. Его объяснение заключалось в том, что незадолго до этого «Барса» подписала какого-то молодого англичанина. То ли из «Астон Виллы», то ли из «Вест Брома». Он сказал: «Мой сын не перейдет в «Барсу». Он не может играть за такую слабую команду».

Звучит странно и удивительно, особенно если вспомнить, что в 10-11 лет Джуд написал в школьном альбоме: «Мечтаю играть за сборную Англии и «Барселону».

В 15 Джуда попытался заманить «Манчестер Юнайтед» (и не в последний раз). Но ответ родителей оставался неизменным: Джуд никуда не едет.

Молодые таланты часто уходили из «Бирмингема» – причиной называли нехватку внимания. Но Марк сделал все, чтобы клуб окружил Джуда заботой: сблизился с Кристьяном Спикманом, тогда работавшим в академии, а потом ставшим де-факто техническим директором «Бирмингема». С 2016-го тот постоянно говорил тренерам основы о невероятном потенциале Джуда.

Летом 2019-го за Джудом пришел «Аякс». Эдвин ван дер Сар рассказывал, что вел переговоры с родителями Беллингема, но они предпочли остаться в Англии еще на год – чтобы не угрожать развитию Джуда.

В августе 2019-го Беллингем в возрасте 16 лет и 38 дней дебютировал за «Бирмингем».

Потом семья Беллингемов отблагодарила «Бирмингем». Джуд мог уйти бесплатно, так как был на юниорском контракте, но родители настояли на полноценной компенсации для «Бирмингема». The Athletic писал, что уже тогда всем было очевидно: скоро Джуд будет стоить 100 миллионов фунтов, если продолжит прогрессировать.

• В 2020-м Марк настоял на переходе в «Боруссию», а не в «Манчестер Юнайтед» или другие топ-клубы

Борьба за Беллингема летом 2020-го была жаркой.

«Боруссия» присылала Джуду футболки, а перед зимней паузой пригласила на экскурсии по «Сигнал Идуна Парк» и базе. Как рассказал The Athletic один из источников, в клубе хотели превратить Джуда в болельщика. И это не все хитрости: еще «Боруссия» подготовила красивое видео, в котором передаются ощущения от игры перед «Желтой стеной», и презентовала плавную адаптацию Джейдона Санчо и других молодых игроков в Бундеслиге. К февралю «Боруссия» не сомневалась, что убедила Джуда.

Но конкуренты не сдавались. С родителями Беллингема контактировали «Бавария» (даже звонили в «Бирмингем» с просьбой затянуть подписание документов, чтобы успеть повысить предложение), «Челси» (Фрэнк Лэмпард организовал встречу с участием Марины Грановской на «Стэмфорд Бридж» и представил проект), «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», который выложился на максимум: в марте Джуда пригласили на базу, где его ждали Алекс Фергюсон и Эрик Кантона. «МЮ» гонялся за Беллингемом уже давно – с 12 лет клубные скауты просмотрели парня не менее 46 раз, их отчеты были неизменно восхищенными. «Юнайтед» приближался к согласию с родителями Беллингема по контракту, но «Боруссия» все же выиграла борьбу.

«МЮ» предложил больше всех остальных клубов – «Баварии», «Боруссии», «Лестера» и других клубов вроде «Вулверхэмтона», – рассказал бывший гендиректор «Бирмингема» Донг Рен. – Все они с нами связывались. Эд Вудворд был самым настойчивым из всех. Мы обсуждали, как можем убедить Беллингема, но Джуд не собирался принимать решение с оглядкой на деньги. «МЮ» предлагал ему более высокую зарплату, чем остальные. Может, вдвое большую. Ему были гарантированы миллионы, а он отказался. Это необычная ситуация для футболиста. Он общался с Сульшером, Вудворд даже приводил в один день Фергюсона, в другой – Кантона, пытаясь его убедить»

The Guardian писал, что большую роль в решении Джуда о переезде в Германию сыграло мнение отца.

• Марк сдал экзамен на агента, чтобы представлять Джуда. И максимально уважительно вел переговоры с «Реалом»

Инсайдер Фабрицио Романо в декабре 2022-го написал, что интересы Джуда представляет только Марк Беллингем (до этого были новости об участии в переговорах агента Марка Беннетта). В апреле 2023-го вскрылись подробности: газета Daily Mail написала, что Беллингем-старший усиленно готовится к экзамену ФИФА на лицензию агента.

За четыре месяца 2023-го представители «Реала» провели около десятка встреч с окружением игрока, и в конце апреля все решилось – Джуд согласился перейти в «Мадрид». Беллингем выбирал очень внимательно: The Times писал, что он лучше останется в «Боруссии» до лета 2024-го, чем перейдет «не в тот клуб». В апреле Bild сообщил, что Джуд считает «Ман Сити», «ПСЖ» и «Челси» «непривлекательными и бездушными». В середине мая журналист Sport1.de Патрик Бергер подтвердил: Беллингем вместе с семьей решил, что не хочет переходить в «пластиковые клубы» – «Ман Сити» и «ПСЖ». «Челси» тоже не рассматривали – из-за «безумной» трансферной политики после смены владельцев. Бергер подчеркивал, что Беллингему очень важны история клуба и атмосфера вокруг него.

Уже после официального объявления Джуда журналист Marca Хосе Феликс Диас (рупор руководства «Реала») написал: «Мадрид» очень благодарен родителям Беллингема за то, как они вели себя во время переговоров. Отец игрока Марк никогда не утаивал от клуба каких-либо деталей и всегда был на связи».

Отец взял на себя футбол, а мама окружает Джуда заботой. Жила с ним в Дортмунде, готовила и заправляла постель

После перехода в «Боруссию» мама Джуда Дениз переехала с ним в Дортмунд (папа остался в Бирмингеме с младшим сыном Джобом, который тогда играл в академии «Бирмингема»), чтобы помочь с адаптацией. «Мы всегда говорили Джуду, что один из нас – либо я, либо Марк – будет с ним, – рассказывала Дениз в интервью DAZN. – Не проходит и дня без мыслей о том, как было бы здорово жить вместе, всей семьей, но мы всегда понимали, что было на кону».

Джуд жил в одной квартире с мамой и в интервью The Guardian признавался, что не умеет готовить: «Без шансов. Я либо питаюсь на базе, либо ем то, что готовит мама. Так что мне еще многому нужно научиться».

Еще одну забавную историю про Джуда вы наверняка слышали – секрет раскрыл Конор Коуди. «Однажды Беллингем упомянул, что мама заправляет ему постель, – рассказал он в интервью пресс-службе сборной. – Без шуток! И речь о Джуде Беллингеме, одном из лучших игроков мира. Хендо услышал об этом на ужине и сказал: «Что?!» А Джуд такой: «Да, мама заправляет мне кровать». Хендо просто уничтожил его после этого».

Шутки Джуда не смущают – он называет маму «королевой» и главным человеком в жизни. «Роль мамы просто огромна, – признался Беллингем в декабре 2022-го. – Думаю, сейчас она важнее всех. Если честно, даже важнее моих тренеров».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Egerton/PA Images, David Davies/PA Images; AP Photo/David Klein/CSM via ZUMA Press Wire; Instagram/judebellingham; Twitter/CatholicUtdFC