Винисиус стал суперзвездой и настоящим профи. Помогли Анчелотти, Бензема и безумная работа над собой

Новая серия новогоднего сериала Sports.ru – про Винисиуса, который в 2022-м вышел на невероятный уровень.

В сентябре 2019-го Винисиус забил за «Реал» впервые почти за 8 месяцев и заплакал. Успокаивали всей командой.

В октябре 2020-го французские медиа прочитали по губам разговор Карима Бензема и Ферлана Менди в перерыве матча Лиги чемпионов между «Гладбахом» и «Реалом». Форвард умолял: «Брат, не играй на него, мамой прошу. Он играет против нас». Менди ответил: «Из-за страха он теряет то, что делает его сильным игроком». Бензема и Менди обошлись без имен, но предположение напрашивалось само собой. Речь шла о Винисиусе.

Тренер «Реала» Зинедин Зидан снял вопросы: «Я не думаю, что критика ударит по Винисиусу. В наше время много камер, больше, чем раньше, но все остается на поле. Так всегда было. Раньше я и сам так делал, и меня тоже критиковали. Самое главное, что вопрос уже улажен, игроки поговорили. Все нормально».

В феврале 2021-го испанская газета As полыхнула инсайдом – писали, что из-за регресса в игре Винисиуса «Реал» готов рассмотреть его продажу летом. На тот момент он провел лишь 176 минут в 6 матчах «Мадрида» в году.

Под той новостью на Sports.ru плюсовали такие комментарии:

В марте 2021-го Винисиус признался, что ему легче обводить, чем забивать, а потом доказал это. В игре Лиги чемпионов с «Аталантой» он перехватил мяч у своих ворот, за 15 секунд пробежал до штрафной «Реала», финтами убрал трех защитников и пробил мимо с линии вратарской.

Все изменилось в апреле 2021-го. Винисиус забил два «Ливерпулю» и уничтожил Трента в четвертьфинале Лиги чемпионов. Через несколько дней Marca включила бразильца в список тех, кого «Реал» ни в коем случае не продаст.

Но настоящий взлет начался в сезоне-2021/22. После прихода Карло Анчелотти Вини набрал 42 (22+20) очка в 52 матчах за «Реал». В том числе – победный гол «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов.

Теперь кажется, что у Винисиуса уже больше шансов на «Золотой мяч», чем у Неймара. Как так вышло?

«Реал» купил Винисиуса за 45 млн евро, когда у него было 17 минут во взрослом футболе. Риск оправдался

Винисиус попал на обложку Marca еще до первой тренировки с основой «Фламенго». Его называли «новым Неймаром», а «Реал» выложил 45 млн евро, когда у парня было всего 17 минут во взрослом футболе.

Все думали: «Как подросток может справиться с таким давлением?» А Винисиуса, казалось, это не волновало – он наслаждался и вел себя дерзко. Например, во время матчей говорил защитникам соперника, как именно их обведет. «Слишком много индивидуализма, слишком мало командой работы», – ругал вингера бывший игрок «Фламенго» Деян Петкович.

Критика не задевала Винисиуса. В матче Кубка Либертадорес с «Эмелеком» он вышел на 24 минуты и оформил шикарный дубль. После этого понеслись сравнения с Роналдо.

Для «Реала» переход Винисиуса был важной стратегической задачей: Флорентино Перес все еще грустил, что упустил Неймара в 2013-м. Повториться такое не могло. На старте сезона-2013/14 Перес пригласил на заседание совета директоров «Реала» скаута Хуни Калафата и поручил заманить самых талантливых. Калафат много времени провел в Бразилии, общаясь с Винисиусом и его близкими и рассказывая о проекте «Реала».

Не все были уверены, что Винисиус освоится в Европе. Учитывая сумму в 45 млн евро, риск был большим, но «Реал» поверил в бразильца.

К основе «Реала» Винисиуса привлек Солари. Отношения с Зиданом были сложными – француз очень верил в Азара

Сначала Винисиус играл в «Кастилье» под руководством Сантьяго Солари. Он подхватил первую команду после отставки Хулена Лопетеги и подтянул шустрого бразильца к основе. К январю 2019-го Винисиус закрепился в старте, за два месяца он забил 2 гола и сделал 5 ассистов, а потом порвал связки в игре Лиги чемпионов с «Аяксом». «Реал» вылетел, а вместо Солари назначили Зинедина Зидана.

Летом Зидан настоял на 100-миллионном трансфере Эдена Азара из «Челси» – как раз на фланг Винисиуса. За второй сезон в «Реале» бразилец всего 7 раз сыграл 90 минут, набрал 5 голов и 4 ассиста за 38 матчей.

Отношения Винисиуса с Зиданом были сложными. Тренер часто говорил о том, что бразильцу нужно прогрессировать, и практически не хвалил его. Зидан очень хотел, чтобы у Азара получилось в «Реале» – из-за этого Винисиус играл либо на правом фланге, либо сидел на скамейке.

В марте 2020-го Зидан и Винисиус поссорились. Тренер выкинул игрока из основы перед ответной игрой с «Манчестер Сити», посчитав, что тот лениво работал на тренировке. Винисиус разозлился, отказался идти на скамейку запасных и просидел весь первый тайм в раздевалке с Марсело. На второй тайм бунтаря вернули – но вместо блеклого в том матче Азара он так и не вышел.

Выходку восприняли остро: Вини завалили гневными комментариями, а Зидан не понимал, как объяснять его странное поведение. На следующий день Жуниор извинился, и Зидан смягчился.

Тогда-то Винисиус и начал пахать.

Личный тренер, особая диета, психолог и море современного оборудования дома. Кажется, Винисиус предусмотрел все

На карантине Винисиус нанял личного тренера Тьяго Лобо – он работал в молодежных сборных Бразилии и «Сантосе», а затем индивидуально тренировал Неймара и Маркиньоса. Лобо разработал для Вини программу, основанную на методике Криштиану Роналду. Предполагалось, что под пристальным контролем (чтобы вдруг не потерять скорость и резкость) игрок быстро наберет мышечную массу. Тренировки в зале длились по три часа. Поменялась и диета – акцент на рыбе и овощах, сладкое практически исключено.

Повар Винисиуса крайне внимателен к деталям. Например, после апрельской победы в Лондоне над «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов Винисиуса ждал завтрак с повышенным содержанием витамина C. При его приготовлении учитывался перепад температур в столицах Испании и Англии (игра на «Стэмфорд Бридж» проходила в дождь при плюс десяти градусах) и ночной перелет с возвращением в пять утра.

«В моем организме очень мало жира, – говорил Жуниор в интервью As. – Я стал больше заботиться о себе: мне нравится жить в тонусе и питаться правильно. Ограничения за пределами поля помогут стать лучше в футболе. Все взаимосвязано».

В августе 2021-го Винисиус начал работать с психологом, чтобы лучше справляться с давлением. Они искали причины промахов и учились правильно реагировать на критику и проявления ненависти.

Еще у Винисиуса появился новый дом в Мадриде с просторным тренажерным залом, небольшим футбольным полем и комнатой для восстановления с криокамерой. Globo писала, что такого оборудования, как у Винисиуса дома, нет в некоторых клубах бразильской Серии А.

Винисиус расцвел при Анчелотти. Называет тренера вторым отцом

При Карло Анчелотти для Винисиуса все началось так себе – в первых двух матчах новый тренер выпускал в атаке «Реала» трио Азар – Бензема – Бэйл. Но Жуниор не расстроился и забил три гола после двух выходов на замену. «Винисиус научился реализовывать моменты за неделю», – шутил Хорхе Вальдано, комментировавший матч «Реала» с «Леванте», в котором вингер сделал дубль за 32 минуты.

Винисиус забил 5 голов в 5 стартовых матчах Ла Лиги – на два больше, чем за весь сезон-2020/21.

«Секрет в том, что он перестал спешить, – объяснял Анчелотти. – Он делает небольшую паузу перед важной частью момента, это можно проследить по его движению. До этого Вини знал, как сделать что-то сложное, но терялся, когда нужно было сделать что-то простое. Теперь он уделяет больше времени простым вещам».

На тренировках Анчелотти просил Винисиуса делать меньше касаний рядом со штрафной соперника, чтобы не затягивать с ударом или обостряющим пасом..

«Анчелотти всегда заряжал меня уверенностью и давал любовь, в которой я нуждаюсь, – говорил Винисиус во время ЧМ-2022. – Он мне как отец. Не только для меня, но и для остальных игроков. Роналду называет Анчелотти своим лучшим тренером, и речь не только о тактике, но и о том, как он выстраивает отношения с большими игроками. Хочу передать ему крепкие объятия. Очень ценю его любовь».

Еще много советов Винисиус получает от Карима Бензема. Времена, когда форвард просил не пасовать на Жуниора, давно в прошлом. Теперь Бензема помогает бразильцу анализировать ошибки и дает советы.

«Я знал, что он способен на большее, – говорил Бензема. – Я учу его, особенно тому, что нужно делать на последних 20 метрах перед воротами. Посмотрите на него прежнего, сейчас он более подвижен. Сейчас это настоящий Винисиус».

Винисиус хорош не только на поле. Он придумал приложение, которое помогает школьникам учиться

Винисиус родился в пригороде Рио-де-Жанейро – миллионнике Сан-Гонсалу. Самое полезное мобильное приложение там – Onde Tem Tiroteio («Где стреляют»). Оно помогает отслеживать, в каких районах лучше не показываться в ближайшие часы. Только после перехода в «Реал» Винисиус смог перевезти семью в более благополучный район Рио. «Это одно из лучших моих решений за всю жизнь, – говорил Винисиус в интервью The Guardian. – В Сан-Гонсалу я прожил 13 лет и знаю, как там тяжело. Мы жили рядом с фавелой, так что я видел много перестрелок. Я боялся за брата, потому что случиться могло всякое. Переезд в более благополучное место – это мечта для жителей бедного района».

Теперь Винисиус старается помочь юным бразильцам вырваться из бедности. Жуниор создал организацию Instituto Vini.Jr, цель которой – совместить технологии и спорт для улучшения качества образования.

В Бразилии в университеты идут в основном из богатых семей – благодаря учебе в частных школах и занятиям с репетиторами. Выходцам из фавел просто не хватает бесплатных мест. Чтобы помочь им, команда Вини придумала приложение Base. Оно ориентировано на начальную школу (с 1-го по 5-й классы) и детей 6-10 лет. Оно стилизовано под спортивный турнир: три сезона, в каждом четыре уровня соревнований: региональный, национальный, континентальный и мировой (плюс предсезонка). В каждом какое-то количество вопросов разного уровня, за которые начисляются трофеи. Разработчики (Instituto Vini.Jr совместно с преподавателями) считают, что за счет игр детей легче вовлечь в учебный процесс. Они уверены, что на простых примерах объяснить математику или португальский язык гораздо легче. Ученикам, у которых нет телефона, бесплатно выдают смартфон с уже установленным приложением. С осени 2021-го Base запустили в школе, где учился Винисиус. Тогда сайт O Globo сообщал, что Жуниор вложил в проект 2 млн евро.

«Хотелось помочь детям достигать большего благодаря образованию, – говорил Винисиус. – Футбол – это мечта, но разве не чудесно, если мы можем помочь детям выбраться из бедности через учебу? Нам нужно больше врачей, юристов и инженеров из фавел. Мы хотим давать возможности.

В Бразилии по-прежнему огромные проблемы с грамотностью. Здорово, что мы запустили это приложение в моей школе, потому что я знаю, как там все было раньше. Мне кажется, я могу сделать кое-что, и я стараюсь делать это. В этой деятельности меня вдохновляют многие спортсмены – Леброн Джеймс, Льюис Хэмилтон и Маркус Рэшфорд. Поэтому я решил сделать что-то для своего района. Но кто знает, может, это распространится и по всей Бразилии».

«Все, что дети узнают в школе, помещено в приложение, – рассказал директор Instituto Vini Jr. Камило Кэльо в интервью Globo. – Например, Винисиус играет за «Реал», который базируется в Мадриде, а этот город находится в Европе. Вот такой урок географии».

«Образование – это важно, потому что не всем удается стать футболистами, – говорил Винисиус. – Лишь немногим удается достичь вершины. Поэтому я стараюсь помочь бразильцам искать другие пути. При правильном отношении многие из них могут попасть в университеты и стать врачами или учителями».

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2022-й год утвердил Винисиуса в статусе суперзвезды мирового футбола – у него 22 гола и 16 ассистов, важнейшая роль в трофеях «Реала».

2023-й – время для следующего шага?

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Grimm, Mike Hewitt, Gonzalo Arroyo Moreno; Instagram/vinijr, institutovinijr