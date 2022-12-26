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«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?

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Рассказывает Любовь Курчавова.

Чемпионат мира оставил в тени один из самых интересных трансферов зимы – «Реал» купил 16-летнего Эндрика из «Палмейрас». Того самого парня, которого называют будущей мегазвездой. Эндрик переедет в Мадрид в июле 2024-го, за него отдадут 35 млн евро, еще 25 млн рассчитаны на бонусы.

Что это за уникум, за которого платят такие деньги в 16?

***

19 января в четвертьфинале Копиньи – молодежного чемпионата Сан-Паулу – играли «Палмейрас» и «Оэсте». К концу разминки на трибунах собрались скауты «Барселоны», «Арсенала», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Саутгемптона», «Аякса» и «Бенфики».

Их интересовал 15-летний Эндрик.

Форвард был младше соперников на 4-5 лет, но все равно разрывал – до игры с «Оэсте» он забил уже 4 гола. Столь ярко на Копинье не стартовал даже Неймар.

Но никто из европейских скаутов не ждал от Эндрика такого. На 13-й минуте игры с «Оэсте» мяч ударился перед ним о газон, и парень, не задумываясь, пробил бисиклетой из-за штрафной. Гол.

«Надо же, это снова он, – написал Гари Линекер в твиттере. – Ему 15 лет. Возможно, мы наблюдаем за рождением особого таланта».

«Не знаю, заметили ли вы, но Эндрик в этом моменте все делал зряче, – сказал отец форварда Дуглас Соуза в интервью ESPN. – Он ударил, взглянув на ворота. Он уже знал, что вратарь чуть вышел, и понимал, что из этого может получиться гол. На такое способны лишь игроки экстракласса».

Эндрик не остановился и забил в финале Копиньи, где «Палмейрас» разгромил «Сантос» 4:0. После 6 голов в 7 матчах его признали самым ценным игроком турнира.

Отец выкладывал видео с голами Эндрика на ютуб, чтобы найти сыну клуб. В гонке были «Сан-Паулу», «Коринтианс» и «Сантос», но победил «Палмейрас»

Дуглас Соуза пытался стать профессионалом – в 15 он приехал из Бразилиа в Сан-Паулу в надежде на просмотр, но его никто так и не подписал.

«Мои родители развелись, – рассказывал папа Эндрика в интервью Marca. – У меня не было отца, когда мне так нужен был человек, который поддержит в сложные моменты, поможет с принятием решений. Тогда я понял, что в мире футбола очень важно, чтобы тебя окружали правильные люди и семья.

Поэтому я хотел всегда быть рядом с сыном, как и моя жена. Я всегда буду рядом, потому что мне не хватало этого в молодости. Было очень больно расти без отца, и я не допущу, чтобы сын пережил такое».

Эндрик занялся футболом в 4, а в 6 уже так выделялся среди остальных, что тренер разрешал ему использовать только правую ногу. Увидев талант, отец плотно взялся за карьеру сына: он выкладывал видео с его голами на ютуб, чтобы заинтересовать лучшие бразильские клубы. Сработало: «Сан-Паулу» и «Коринтианс» были готовы платить Эндрику стипендию в 150 реалов (почти 30 долларов), а «Сантос» предложил парню просмотр (но добираться ему нужно было за свой счет). Идеального предложения все еще не было, и тут вмешались «Палмейрас» – клуб был готов снять для Эндрика с семьей дом неподалеку от базы и найти ему подходящую школу.

«Это было единственное, о чем я просил, – говорил отец Эндрика в интервью Lance. – Нам нужна была возможность поехать с ним».

Так 10-летний форвард оказался в «Палмейрас».

Эндрик вырос в бедности – однажды он плакал от голода. Его родители продавали еду на вокзале после переезда в Сан-Паулу

В Бразилиа семья Эндрика жила очень бедно.

«Помню, как-то я сидел на диване, и Эндрик сказал: «Папа, я хочу есть», – вспоминал отец форварда в интервью Lance. – Ни в холодильнике, ни в буфете не было ничего. Но он просил, просил и просил. Я сказал, что ничего нет, и заплакал. Эндрик тоже заплакал и ответил: «Папа, я стану футболистом и вытащу нас из этого».

«Было сложно, – вспоминал Эндрик в интервью The Athletic. – Первое слово, которое приходит мне на ум, – это «сила». Нужно было быть сильным, чтобы выжить и пройти через то, через что прошел я».

Первые полгода в Сан-Паулу родители Эндрика не могли найти работу, поэтому продавали готовые завтраки на станции метро «Барра Фунда», чтобы хоть что-то заработать.

«После переезда было очень сложно, – вспоминала Синтия, мама Эндрика. – Помню, мы даже думали вернуться домой, но решили остаться ради счастья сына. Иногда я плакала, но делала это так, чтобы Эндрик не видел».

«Моя жена переехала первой, а я остался в Бразилиа, чтобы играть в футбол и отправлять ей деньги, – рассказывал отец Эндрика. – В Сан-Паулу она покупала лапшу быстрого приготовления, хлеб… Просто чтобы что-то поесть. Я переехал через полгода. У нас были большие сложности: мы вставали в 4:30 утра, готовили кофе и кексы, складывали их в тележку, а потом продавали у метро. У нас были деньги на рис и еще-какие-то вещи, но их все равно не хватало. Если у нас были хоть какие-то деньги, то мы шли на рынок и выбирали менее качественные продукты, чтобы сэкономить».

Узнав об этом, «Палмейрас» предложил отцу Эндрика стать уборщиком на клубной базе.

Иногда Дуглас Соуза обедал вместе с игроками основной команды и всегда брал только суп. Это удивляло Жаилсона, вратаря «Палмейрас», поэтому однажды он подошел к Соузе, чтобы узнать в чем же дело. Оказалось, отец Эндрика просто не мог жевать – у него было всего семь зубов. Шокированный Жаилсон оплатил ему лечение у стоматолога, а благодаря Фелипе Мело у Эндрика появился технический спонсор.

«Палмейрас» открыли нам свои дверь, и мы должны просто поблагодарить этот клуб, – говорил Эндрик в интервью Globo Esporte. – Они дали мне все. Их усилия были необходимы для наших жизней».

Эндрику раздают много авансов, но его старт впечатляет. 165 голов за 169 матчей в молодежках!

Когда Эндрику было 9, он сыграл за команду U11 в финале местного турнира. Его выпустили за 10 минут до конца, «Палмейрас» уступал в один мяч. Эндрик сначала сравнял, а в добавленное время прошел половину поля на дриблинге и забил победный. «Вот тогда я подумал: «Да, он особенный», – признался отец Эндрика в интервью The Athletic.

В 14 Эндрик дебютировал за «Палмейрас» U17, в 15 – за команду U20. В 2021-м он стал первым, кто сыграл в финальных стадиях молодежных чемпионатов Сан-Паулу в трех возрастных категориях за сезон – U15, U17 и U20.

А еще Эндрик забил 165 голов за 169 матчей в молодежных командах «Палмейрас».

«Эндрик сразу выделялся, – говорил Жоао Пауло Сампайо, координатор академии «Палмейрас». – Сразу после перехода он забил «Сантосу» бисиклетой в первом матче плей-офф чемпионата штата среди команд U11. А во втором матче, который смотрели 22 тысячи зрителей, он забил победный и принес нам трофей. Он готов к любому вызову. Эндрик – словно сила природы. Вода всегда течет вниз, пламя всегда горит вверх. Так и он – его невозможно сдержать».

«Он может достичь невероятного технического уровня и стать главным открытием после Неймара, – писал экс-нападающий сборной Бразилии Валтер Казагранде в колонке для Globo Esporte. – Но для этого о нем нужно заботиться. Его нужно защищать от того, что будет его окружать».

Эндрик впервые сыграл за основу 7 октября 2022 года, выйдя на 21 минуту в игре «Палмейрас» с «Куритибой» (4:0). В 16 лет, 2 месяца и 16 дней он стал самым молодым дебютантом в истории клуба.

Первые голы пришли быстро – 26 октября Эндрик вышел на замену в перерыве игры «Палмейрас» и «Атлетико Паранаэнсе» (3:1) и сделал дубль. Лишь один игрок забивал в чемпионате Бразилии в более юном возрасте – Тониньо в 1978-м (Эндрику было 16 лет, 3 месяца и 5 дней, а Тониньо – 15 лет, 9 месяцев и 16 дней). На следующую игру чемпионата Эндрик вышел в старте и снова забил, а «Палмейрас» разгромил «Форталезу» (4:0).

«Жаль, что мы не сможем долго наслаждаться игрой Эндрика в Бразилии, – сокрушался экс-игрок «Коринтианс» и сборной Жозе Феррейра Нето в эфире Rede Bandeirantes. – Он превзойдет Ромарио и Роналдо».

Кажется, отец не позволит Эндрику потерять голову. «Бесполезно думать, что ты лучший, если ты не тренируешься, не прикладываешь усилия и не концентрируешься», – говорил Соуза о сыне.

Эндрик фанатеет от Роналду, хотя все вокруг любят Месси и Неймара

Кумир Эндрика – Криштиану Роналду. Он объяснял выбор хладнокровием португальца. «Он очень спокоен перед воротами, – говорил Эндрик. – Мне нужно учиться этому у него. Перед матчами я думаю о Роналду и Роналдо. Стараюсь следовать за ними. Когда матч складывается очень сложно, я прощу парней пасовать на меня, потому что у меня этот дух. Я хочу забивать голы. Я всегда хочу большего».

«Когда Эндрику было 15, все сходили с ума по Неймару и Месси, а он говорил, что его кумир – Криштиану, потому что он робот, – рассказывал отец Эндрика для Marca. – Это профессионал, который любит вызовы. Криштиану – пример для Эндрика. Сын говорил мне, что хочет творить историю, как и он. Эндрик так сконцентрирован на поле, не позволяет терять мяч, отдается на 110%... Это машина. Когда он забивает один гол, то хочет второй. Чем сложнее вызов, тем больше ему это нравится».

«Знаю, что Криштиану Роналду – его любимый игрок, но он никогда не говорил мне об этом напрямую, – рассказывал Сампайо. – Он похож на Ромарио, а еще – немного на Роналду. Он левоногий, с отличной техникой и мощью, а еще ему повезло с генами. С точки зрения физики это чудо – в свои годы он может разогнаться до 36,5 км/ч. Мало кто на это способен. Он очень взрывной. Кроме того, он постоянно смотрит нарезки с игрой топ-футболистов, чтобы быть лучше».

***

«Я трудолюбивый игрок, – говорил Эндрик в интервью The Athletic. – Я сконцентрирован на голах – всегда хочу забить больше. Это ключевой момент для меня – я всегда хочу недостижимого. Не бывает момента, когда мне не хочется ничего.

Я всегда буду бороться. Я настойчив, и я буду пытаться что-то сделать до последней минуты матча. Я никогда не сдаюсь, прессингую защитников и бегаю больше, чем кто-либо еще на поле.

Перед каждым матчем у меня бабочки в животе. Но после выхода на поле я забываю обо всем и абстрагируюсь. Я волнуюсь перед играми, но после финального свистка отключаюсь».

Про интерес европейских топов к Эндрику писали давно. Среди претендентов называли «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Челси» и других.

«Не буду врать: перед сном я мечтаю об этом, – совсем недавно говорил Эндрик. – Но потом проходит, и я возвращаюсь мыслями в настоящее. Я стараюсь не думать о будущем. Если концентрироваться на настоящем, то будущее наступит быстрее».

Борьбу выиграл «Реал». Форвард переедет в Мадрид за большие деньги (35+25 млн евро и еще 12 млн евро налогов) – за игроков моложе 17 лет столько еще не платили.

Мечта осуществится через полтора года. 

А какой будет новая?

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Фото: instagram.com/endricki; instagram.com/douglasramos6301; East News/Ettore Chiereguini/AGIF via AP, MIGUEL SCHINCARIOL/AFP, Marcello Zambrana/AGIF/Sipa USA

27 комментариев

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kadavr1
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Реал умеет выращивать топов из молодых неизвестных бразильцев. См. Марсело, Каземиро, Винисиус. Из остальных получается не очень, а вот из бразильцев почему-то вполне выходит. В общем, у парня есть неплохие шансы!
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Геннадий Киселев
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Может, что и получится из чувака, если родители отклеятся от его карьеры и денег в нужный момент.
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Demitsuri
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Ответ Gutal1n
Один из лидеров Арсенала. Только имбицилы могут считать это плохой карьерой
А что ж такой талант не сгодился в Мадриде, куда с большой помпой приобретался?
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Леонид Ляшко
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Рисковый трансфер. Надеюсь у парня все получиться.
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GigaChad
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Ответ Daylight
Так это Роналдо, Эндрик на фото справа
смешно)
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Gutal1n
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Ответ danya29
Помнится когда Эдегору было 15 про него тоже подобное говорили…
Один из лидеров Арсенала. Только имбицилы могут считать это плохой карьерой
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stradiVary
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читаешь комментарии и думаешь - собрались одни профессионалы и топы в футболе на ветке. И чего тогда у РФС проблемы с игроками?)) тут только "диванных" на три состава
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mikhuil
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Ему точно 16?
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Daylight
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Ответ GigaChad
Какой то он пухляш для своего возраста, надеюсь это не станет проблемой в будущем.
Так это Роналдо, Эндрик на фото справа
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Dmitry Shaolin
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Ответ Samuel L. Jackson
ну... Роналдиньо в детстве тоже выглядел расслабленным. И Месси. Вообще не показатель.
Но они и играли на другом уровне, тут ничего особенного.
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Dmitry Shaolin
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Вообще ничего выдающегося, судя по видео если, удар был корявый и наугад, залетело случайно. Но это бог с ним - в остальном цепляется за мяч, полезен, но не более того - таких миллионы, он ничем не выделяется.
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Ilia Maksiokov
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Ответ GigaChad
Какой то он пухляш для своего возраста, надеюсь это не станет проблемой в будущем.
Надеюсь в будущем это станет Халк
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Матвей Суицидин
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Такой Пиняев бразильский.
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Michael Boldyrev
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Если судить по уплаченной сумме, то получается, что примерно в 10 раз перспективней Эдегора.
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danya29
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Помнится когда Эдегору было 15 про него тоже подобное говорили…
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pooom1
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«Помню, как-то я сидел на диване, и Эндрик сказал: «Папа, я хочу есть», – вспоминал отец форварда

Конечно, если сидеть на диване, то еды в холодильнике не прибавится...
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Gestor_36
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Роналдо на фото похож на Гарика Харламова
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Samuel L. Jackson
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Ответ Denis Chasovskikh
выглядит слишком расслабленным, скорее всего на его покупке все и закончится
ну... Роналдиньо в детстве тоже выглядел расслабленным.
И Месси.
Вообще не показатель.
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Xabi Alonso78
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Обычный распиаренный сосунок за бешенные деньги. Ютуб - нарезка в дворовой бразильской лиге - не показатель
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vaano1987
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как по мне больше похож на рейньера который перешел в реал а сейчас не пойми где.да и статистика эндрика совсем не впечатляет.во взрослой команде слабо играет,а молодежки и близко не показатель
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BOBBYHULL
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Да, пока рано говорить. Как бы в Зенит потом не продали за 30-тник...
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Denis Chasovskikh
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выглядит слишком расслабленным, скорее всего на его покупке все и закончится
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Алекс
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Успеха Эндрику✊
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GigaChad
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Ответ Дьяков Евгений
Когда-нибудь Дядя Фло начнёт покупать готовых топов, а не юных бразилов, но это будет уже совершенно другая история
Всё никак не найдет своего Неймара)
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Evgeny20
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Ох уж эти "громкие" заголовки. Толком ещё ничего не доказал на профессиональном уровне, а уже такие надежды.
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