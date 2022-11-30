«Не могу найти смысл жизни». Суперталант из Аргентины покончил с собой в 21

Трагедия Мирко Шарича.

6 июня 1978 года Буэнос-Айрес был парализован – Аргентина играла с Францией на домашнем чемпионате мира. Пассарелла забил с пенальти в конце первого тайма, Платини сравнял, а Луке оформил победный.

Но семье Шарич в тот день было не до футбола. У Анте и Иваны родился сын. Мальчик, которого назвали Мирко, стал футболистом, но его ждала трагичная судьба.

В 18 он дебютировал за «Сан-Лоренсо».

В 20 его захотел купить «Реал».

В 21 он совершил суицид.

Шарича считали надеждой аргентинского футбола и сравнивали с Редондо, а «Реал» давал за него 10 млн долларов

Бабушка Мирко бежала из Европы во время Второй мировой войны. Они с сыном дышали через соломинки, прячась под водой в трюме подбитого корабля.

Анте Шарич добрался до Аргентины, когда ему было 3 года. Там он вырос и встретил Ивану, еще одну иммигрантку с хорватскими корнями. Она родилась в Италии, а потом переехала в Аргентину. Вскоре они поженились. Сначала родились две девочки – Мирна и Мариана, потом – два мальчика – Мирко и Мартин. Они стали футболистами.

Мирко впечатлял всех своей левой – он шикарно сканировал поле и разворачивал атаки передачами на 30-40 метров. Отлично играл головой, мощно бил и для игрока центра поля смело и успешно шел в дриблинг. Ожидания были колоссальными – Шарича называли одной из главных надежд аргентинского футбола и сравнивали с Фернандо Редондо. «Мирко с самого детства отличался от остальных, – сказал Мартин в интервью Marcha в 2015-м. – Он был лучшим».

22 декабря 1996 года, когда Шаричу было 18, он впервые сыграл за основу «Сан-Лоренсо». В 1998-м, когда тренером клуба стал легендарный Оскар Руджери, Шарич превратился в важного игрока команды. «Когда Мирко дебютировал, я заставил Фернандо Миле, президента клуба, подписать контракт с ним на три года, – вспоминал Руджери в программе 90 minutos de fútbol на Fox Sports. – Я сказал ему: «Этот парень сверкнет. Подпиши контракт, иначе его у тебя уведут. У него было все для счастья. Мирко был феноменом».

Лучшим моментом в карьере Мирко стало лето 1999-го – его вызвали на чемпионат мира среди молодежных команд. Шарич сыграл там так, что «Реал» предложил за него около 10 млн долларов. Но сделка сорвалась, потому что «Сан-Лоренсо» потребовал 13 млн.

Несмотря на это, всем было очевидно – Шарич скоро уедет в Европу.

Шарич влюбился, у него родился сын, а потом ДНК-тест показал, что отец ребенка – не он. Это сломало Мирко

Тогда же Шарич встретил любовь.

Она жила неподалеку и встречала его у базы «Сан-Лоренсо» после каждой тренировки. О ней ходили разные слухи – поговаривали, что она не отказывала никому из тех, кому нравилась. Но Мирко было все равно. Когда ему об этом говорила мама, он кричал на нее.

В 20 лет Шарич стал отцом.

«Мирко был счастлив, – вспоминала его мама Ивана в интервью Infobae. – Но мы знали, как она вела себя, когда он концентрировался на футболе. У нее было много парней. Поэтому мы попросили Мирко сделать ДНК-тест. Я хотела знать, на самом ли деле стала бабушкой.

Мирко заплатил кучу денег за ДНК-тест для себя, матери и ребенка. Убеждена, что он сделал это ради того, чтобы я замолчала. Мирко был уверен, что это его сын, и постоянно находился рядом с матерью ребенка всю беременность. Когда мальчик родился, Мирко менял ему подгузники и покупал все необходимое».

Тест дал отрицательный результат.

«Он позвонил мне и убитым голосом сказал: «Мама, приезжай. Это срочно», – рассказывала Ивана. – Когда я приехала, он показал мне результаты и сказал: «Ты была права». Мирко тогда выплакал все глаза.

Игроки «Сан-Лоренсо» дарили ему подарки для сына. Представьте себе ситуацию: он приходит к партнерам по команде и говорит им правду. Он боялся, что его засмеют. В футболе нужны только мачо.

Мирко, мой муж и я поехали к ее отцу. Ее не было дома – были какие-то дела с ребенком. Мы дали ее отцу копию результатов ДНК-теста. Мирко посмотрел на него и сказал: «Думаю, вы понимаете, что я не могу растить чужого ребенка». Но хуже всего был ответ ее отца. Он сказал: «Мирко, она ошиблась, такое случилось всего один раз». Я наорала на него, схватила Мирко и сказала ему: «Сын, пошли, нам здесь больше нечего делать».

Мирко всегда было непросто общаться с людьми (он был скромным и застенчивым интровертом), но после этого случая он закрылся еще сильнее. Начались проблемы с дисциплиной – Шарич пропускал тренировки и потерял место в составе. Тем не менее «Сан-Лоренсо» верил в Мирко и ждал, что он вернется на свой уровень.

Черная полоса продолжалась – Шарич порвал кресты и попал в аварию. У него началась депрессия

В декабре 1999-го Мирко порвал кресты в игре за резервную команду. «Он думал, что больше не сможет играть в футбол», – вспоминал Мартин для Marcha.

«Из-за травмы у Мирко началась депрессия, – рассказала его сестра Мирна для La Nación. – У него были проблемы. Он говорил, что не хотел жить».

В марте Шарич попал в аварию – каким-то чудом он не пострадал, но разбил машину отца. «Брат не понимал, как люди могут намеренно причинять боль окружающим, даже не думая о последствиях, – говорил Мартин в интервью пресс-службе FIFPro. – Он не понимал зло. Незадолго до смерти он попал в аварию. Случилось столкновение, и его машину отбросило на тротуар, где была припаркована другая машина. Когда ее владелец вышел, то бросился на машину брата, а потом заявил, что пострадал в результате аварии».

«Однажды он постучал в мою дверь и сказал: «Можно поговорить?» – вспоминал Руджери. – Чего я ждал? Что он, например, скажет: «Знаете, мне не нравится играть слева». Просто я за несколько дней до этого поменял ему позицию. Я сел на диван, а он сказал: «Я не могу найти смысл жизни». Вот так вот, просто из ниоткуда. Мне.

Я ответил: «У тебя есть папа, мама, брат, сестры, друзья. Воспитанники академии обожают тебя. Ты подписал контракт, играешь в футбол. Ты же этого хотел». Я не знал, что еще сказать. После этого я позвонил его папе и рассказал об этом разговоре. Он успокоил: «Не переживайте, он работает с психиатром». А потом произошло то, что произошло».

Мама готовила обед, а потом нашла Мирко мертвым. Его не смогли спасти

«Однажды Мирко сказал: «Не могу выбросить ее предательство из головы», – делались его мама с Infobae. – В субботу и воскресенье он встречался с друзьями и дальними родственниками. Мы не осознавали, но это словно был прощальный тур. В понедельник он сходил на тренировку. Когда он вернулся, я спросила, постирать ли его одежду. Он ответил: «Делай что хочешь». Это было очень странно, ведь обычно он очень внимателен к своей одежде. Вечером за ужином он сказал: «Вы чудесные родители, но у моей проблемы нет решения». Потом он ушел спать, и больше я его никогда не видела».

4 апреля 2000 года Мирко должен был идти в суд из-за аварии.

Было около 12 часов дня, когда мама готовила ему обед. Она подошла к двери его комнаты и сказала, что еда готова. Мирко не ответил и не вышел. Ивана еще несколько раз позвала его, а потом заглянула в комнату.

Мирко совершил суицид.

Ивана кричала и звала соседей на помощь. Прибежали двое мужчин и попытались сделать Мирко искусственное дыхание. Не помогло.

Ивана вызвала скорую. Машина приехала через пять минут, но Мирко уже было не спасти.

***

«Любой, кто совершает суицид, – дерьмо, – отрезал Диего Марадона, когда ему рассказали о смерти Шарича. – У него просто не было яиц, чтобы решать проблемы».

К сожалению, семья часто сталкивалась с таким отношением. «Это были очень тяжелые полтора года, – рассказал Мартин, брат Мирко, в интервью FIFPro. – Это было ужасно. Я играл за «Нуэва Чикаго», и на каждой игре фанаты соперника кричали мне гадости про брата. Я дрался с болельщиками. Было невозможно продолжать так».

Из-за этого Мартин уехал в Хорватию, на родину предков. И только там у него получилось наладить жизнь.

«В хорватском футболе я уже не был братом Мирко, – говорил он. – Я стал Мартином Шаричем».

Фото: Sanlorenzo