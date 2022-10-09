В этом сезоне «Фишт» не собирал даже 5 тысяч болельщиков. Я посмотрела на нем матч с «Локо» – и это супертоска

Репортаж из Сочи.

В Сочи (на удивление) гладко работает Fan ID. Но от этого не веселее

В 14:30 – за четыре с половиной часа до матча «Сочи» и «Локомотива» – у стадиона «Фишт» ни намека на то, что сегодня футбол.

Антураж отсутствовал и за несколько дней до игры: в радиусе 2-3 километров от «Фишта» не было ни одной афиши с анонсом того, что в Сочи приедет хоть и буксующая, но все-таки московская команда. Первую афишу я увидела уже после того, как просканировала QR-код, прошла досмотр и оказалась в чаше стадиона – ее вывели на мультимедийный экран. Обидно, что в городе, где сейчас много туристов, о матче знали лишь те, кто постоянно следит за РПЛ.

Это была шестая домашняя игра «Сочи» после введения Fan ID. Цифры посещаемости – худшие среди всех городов, где уже работают паспорта болельщиков.

• 30 июля – «Сочи» – «Ахмат» – 3772 зрителя;

• 7 августа – «Сочи» – «Пари НН» – 3334 зрителя;

• 26 августа – «Сочи» – «Химки» – 3185 зрителей;

• 9 сентября – «Сочи» – «Факел» – 2610 зрителей;

• 18 сентября – «Сочи» – «Динамо» – 4587 зрителей;

• 8 октября – «Сочи» – «Локомотив» – 3366 зрителей.

Все верно: на «Сочи» ни разу за сезон не собралось больше пяти тысяч человек, но есть нюанс. В городе на футбол ходили без энтузиазма и до Fan ID: в середине октября прошлого сезона матч с «Ростовом» посмотрели 4735 болельщиков, а в начале ноября на ЦСКА пришли 7628 зрителей.

Причем в Сочи постарались максимально упростить получение Fan ID – прямо у арены разместили МФЦ, где можно оформить карту в любой день, кроме вторника. Мне было интересно, как это устроено, поэтому около трех часов дня (до матча оставалось четыре часа) я пошла к стадиону. Вдоль арены на заборе со стороны Олимпийского парка растянут баннер с надписью: «Здесь можно получить карту болельщика».

От него нужно пройти еще около пятисот метров, чтобы оказаться возле гейта с МФЦ. Там меня встретил Родригао, который не играет за «Сочи» с весны.

Очередей не было – работали 25 окошек, в помещении находились 20-25 болельщиков. Подойдя к свободному оператору, я заполнила анкету и сфотографировалась. Буквально через пару минут мне в Госуслуги пришло уведомление о том, что карта готова.

После этого пошла за билетом: ноль ажиотажа, работало две кассы, возле которых не было очередей. Кассир сразу сказал, что билеты продают только на нижний ярус – они стоят от 700 до 4,5 тысяч рублей. На кассе не особо помогают с выбором мест – предлагают просто выбрать сектор (лежит распечатанная схема стадиона, на которой ручкой написаны цены для разных секторов). Чтобы купить билет, нужно продиктовать номер карты болельщика. Напечатанных билетов теперь нет – нужно дождаться, когда они высветятся на Госуслугах. В моем случае это случилось через четыре минуты после покупки.

На фоне новостей о кривой работе Fan ID я шла к арене, ожидая проблем на входе. Прямо перед турникетом увидела двух мужчин, один из которых громко ругался и говорил, что «все задолбало». Но его товарищ уточнил, что дело в другом: «Ничего особенного, он просто не открыл QR-код заранее».

Матчдэй у «Сочи» максимально скромный – я заметила только фристайл-рэпера, который на ходу сочинял текст про болельщиков, заходивших на стадион, и пару ходулистов.

На «Фиште» так тихо, что слышны диалоги игроков на поле

«Сочи» выглядел брутально на фоне страдающего «Локомотива»: контролировал ситуацию с первых минут, создал несколько опасных моментов, а на 33-й минуте забил Нобоа. После гола стадион дружно вскрикнул, после чего звучали одинокие возгласы «молодец». Несколько раз трибуны скандировали «Сочи»! «Сочи»! «Сочи»!», но быстро затухали. В остальное время было так тихо, что легко разбирались диалоги игроков на поле.

Во втором тайме «Локо» смотрелся чуть живее и на 64-й минуте дважды в одной атаке попал в штангу, но через три минуты Жоаозиньо оформил 2:0. Кажется, в этот момент «Локо» совсем сдался. Местным уже было незачем гнать «Сочи» вперед, поэтому на «Фиште» воцарилось молчание. Лишь несколько десятков болельщиков «Локомотива» хаотично заряжали традиционное «Увольняйте немцев из клуба». На этот раз в РЖД фанатов услышали.

Между еще двумя голами «Сочи», когда стадион все-таки ненадолго оживал, атмосфера напоминала матч Первой лиги на каком-нибудь 10-тысячнике – солировала женщина, которая на весь стадион кричала «Жозик, винти!» всякий раз, когда мяч оказывался у Жоаозиньо.

Слишком уныло для красивого 40-тысячного стадиона.

Когда «Локомотив» отмучился, Гирано Керк устало присел на корточки и долго не вставал, а Йозеф Циннбауэр мгновенно ушел в подтрибунку – примерно через полчаса мы узнаем о его отставке.

Из «Локо» только Даниил Худяков и Артем Карпукас – самые юные игроки старта – подошли к центральной трибуне и похлопали болельщикам. Расстроенный фанат в футболке «Локомотива» спустился к полю, хотел что-то крикнуть, но не успел – игроки быстро развернулись и пошли в раздевалку.

Стадион опустел за 10 минут – зрители побрели в разные стороны, обсуждая прогноз погоды на завтра (обещали шторм). Тоска.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев