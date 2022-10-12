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«Если он нажмет на курок, все закончится». Чего мы не знаем о Ришарлисоне

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Мыл машины, продавал мороженое и проваливал просмотры.

В 14 лет Ришарлисон наткнулся на наркодилеров. 

Уже стемнело, было около восьми вечера. Ришарлисон и его друг возвращались с футбольной площадки, когда к ним подошли два парня с безумными глазами. У них были пистолеты. Наркодилеры решили, что Ришарлисон с другом продают наркотики в их районе. Они обознались, но приставили к виску пистолет. 

«Если он нажмет на курок, пусть даже случайно, то все закончится», – вспоминал Ришарлисон о мыслях в тот момент. Ему удалось справиться с ужасом и объяснить, что они просто идут с тренировки. В ответ он услышал: «Мы вас пристрелим, если еще раз здесь увидим».

Увидев опустившийся пистолет, Ришарлисон развернулся и побежал со всех ног. На ту улицу он больше никогда не возвращался.

Хоть они с другом и смеялись, вспоминая об этом, именно тогда Ришарлисон понял, что у него нет выбора. Или продавать наркотики и работать на ферме, как многие местные, или стать профессиональным футболистом.

Что окружало его жизнь перед дорогой в Англию?

Из-за бедности Ришарлисон работал с 11 лет – продавал мороженое, мыл машины и собирал кофе

Ришарлисон вырос в 45-тысячном городке Нова-Венесия на юго-востоке Бразилии – недалеко от побережья Атлантического океана. Из достопримечательностей там только гора и металлургический завод, а главное место работы – сбор урожая на плантациях.

Когда Ришарлисону было 7, его родители развелись. Отец уехал на заработки в другой штат, а Ришарлисон вместе двумя братьями и двумя сестрами остались с мамой.

Тогда Ришарлисон пошел в футбольную школу и вскоре понял, что это один из немногих шансов вырваться из бедности и помочь семье. Впятером они жили в двух комнатах, а мама постоянно работала, чтобы денег хватало на еду. Но ее усердий было недостаточно, поэтому в 11 лет Ришарлисон начал работать: продавал мороженое за 25 центов, продолжая семейное дело – его прадед много лет сидел на площади с тележкой мороженого, а потом открыл небольшую лавку, и Ришарлисон напросился помогать.

Мальчик вставал в 6 утра, брал тележку и целыми днями кричал: «Мороженое! Мороженое! Покупайте мороженое!» Ришарлисон специально ходил рядом с домами, где было много детей, думая: «Какой ребенок не захочет мороженое?» Его активно покупали, но денег эта работа почти не приносила. Тогда Ришарлисон начал продавать еще и сладости, которые готовила его тетя.

Затем он пошел работать на автомойку, думая, что будет легко. Парень целыми днями отмывал шины и натирал лобовые стекла, а когда смена заканчивалась, еле шевелился. На предложение перейти на полный рабочий день Ришарлисон ответил: «Извините, но это не для меня». Больше на мойку он не возвращался.

А еще Ришарлисон помогал дедушке на ферме. Они собирали кофе при невыносимой жаре – по ощущениям, было не меньше 50 градусов. «Я очень потел, но старался сделать все качественно, – вспоминал Ришарлисон. – Было так тяжело, что я почти плакал. Тогда я смотрел на дедушку и видел, что он кайфует от этой работы. Я думал: «Как это вообще возможно?»

Ришарлисон хотел бросить футбол из-за отказов на просмотрах. В «Америка Минейро» он поехал без денег на обратный билет (а это 600 км)

В 15 лет Ришарлисон занялся поиском серьезного клуба. Он поехал на просмотр в «Аваи» из Флорианополиса – за 1800 километров от дома. Парень не выходил из академии, тренировался и просто надеялся, что ему предложат контракт. Конкуренция была такой жесткой, что ноги Ришарлисона покрывались синяками. Проведя в «Аваи» месяц, Ришарлисон услышал, что клуб решил не набирать новичков.

Второй просмотр тоже был в Флорианополисе, в клубе «Фигейренсе». Хоть Ришарлисон и должен был провести там всего неделю, тренер предложил остаться еще на одну. В итоге и этот просмотр растянулся на месяц, но Ришарлисону снова отказали – причем ровно в тот день, когда ему исполнилось 16 лет.

«Я был раздавлен, – вспоминал игрок. – Чувствовал, что у меня ничего не получается. Помню, мне приходили поздравления от друзей и членов семьи, но я мог думать только о том, что теперь мне придется вернуться к маме».

Просмотры закончились, и надежду пробиться в большой футбол оттеняла необходимость искать работу. Но тут Ришарлисону наконец-то повезло: он познакомился с директором футбольной школы, который подыскал ему место. Так Ришарлисон оказался в «Реал Нороэсте» из чемпионата его родного штата. Его взяли в команду-U17.

«Мне не хватит пальцев на руках, чтобы сосчитать клубы, которые отказали мне, – рассказывал форвард. – Я был готов бросить футбол, но продолжал пробовать. Если бы я сдался после первых отказов, то никогда бы не оказался там, где сейчас».

Спустя год в «Реал Нороэсте» Ришарлисона пригласили на просмотр в «Америка Минейро» из Серии Б. Последний шанс, но времени проявить себя почти не было – у молодежки оставалось четыре матча в сезоне.

«Клуб оплатил мне билет в один конец, – вспоминал Ришарлисон. – Я был очень голоден, поэтому потратил на еду деньги, отложенные на обратную дорогу, и поехал туда с билетом в одну сторону. Не знаю, как я добрался бы до дома, если бы провалился. Теперь я был обязан добиться успеха. Так что ради места в академии я поставил на кон свою жизнь».

В декабре 2014-го «Америка» предложила ему контракт.

«Ребята, с которыми я играл в детстве, сейчас работают в супермаркетах или на плантациях, – говорил Ришарлисон спустя несколько лет. – Многие из тех, с кем я гулял, попали в тюрьму. У меня было все, чтобы стать преступником. От этого меня спас футбол».

Проведя всего пять месяцев в академии, Ришарлисон дебютировал в основе «Америки». Форвард забил 9 голов в 24 матчах и помог команде занять первое место в Серии Б.

«Сложно описать чувства – я ведь так бился ради этого, – вспоминал Ришарлисон. – Я прошел через боль и кучу разочарований, но теперь я наконец-то мог помочь семье».

В 2016-м Ришарлисона подписал «Флуминенсе», и он купил свой первый дом в Нова-Венесии. К свалившимся на него деньгам форвард отнесся предельно адекватно. «Когда я был ребенком, у меня почти ничего не было, – говорил Ришарлисон в интервью O Globo. – И вдруг я могу купить все что угодно. Я очень ценю это, поэтому думаю о будущем. Я не буду покупать машину. Я вкладываюсь в недвижимость и в другие вещи, которые помогут в будущем. Например, я купил дома маме, папе, дяде, бабушке. Мама любит мотоциклы, поэтому я купил один для нее. У моей сестры трое детей, и я помогаю ей заниматься их образованием и здоровьем».

Ришарлисон забил 19 голов в 67 матчах за два сезона во «Флуминенсе», и им заинтересовались в Европе – звали «Аякс» и «Уотфорд».                                

«Переговоры с «Аяксом» были на продвинутой стадии, но вдруг появился «Уотфорд», – рассказывал форвард. – Марку Силва позвонил и сказал, что хочет видеть меня в команде, так как смотрел мои матчи за «Флуминенсе». Он сказал, что у меня есть потенциал для успеха в Премьер-лиге. Тогда я передумал и поехал в Англию».

После «Уотфорда» были яркие четыре сезона в «Эвертоне» (53 гола в 152 матчах) и переход в «Тоттенхэм» к Антонио Конте за 50+10 млн фунтов. А еще Ришарлисон очень близок к статусу главного бомбардира Бразилии на ЧМ-2022 – за шесть последних матчей в сборной он забил семь голов.

Мечта осуществилась.

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Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Nigel Roddis, Warren Little

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