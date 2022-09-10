«Давление – это когда не знаешь, поешь ли до 9 вечера. С остальным можно справиться». За кого «МЮ» заплатил 100 млн евро

Знакомимся с Антони, который уже забил «Арсеналу».

Кажется, даже в «Аяксе» не ждали, что за Антони удастся получить 100 млн евро. По данным The Times, в клубе рассчитывали на более скромные 55-70 млн.

Может, это и слишком, но уже в дебютной игре Антони намекнул, что готов отработать всю сумму – забил «Арсеналу» на переполненном «Олд Траффорд» и очень эмоционально отпраздновал.

С такой же страстью Антони и играет: «Я ставлю на кон свое тело – кровь, пот и слезы. Если придется покинуть поле с серьезной травмой – без проблем. Такова жизнь. Это моя работа».

Три коротких факта об Антони. В 19 лет он:

• выпустил автобиографию, где рассказал о давлении, которое испытывает перспективный бразильский футболист;

• стал отцом;

• дебютировал за сборную Бразилии U23.

А теперь познакомимся с новичком «Ман Юнайтед» ближе.

Антони трижды хотели отчислить из академии, но он удержался. С дебютом в основе его поздравил Лукас Моура – кумир «Сан-Паулу»

Антони было 6 лет, когда он впервые попал на матч «Сан-Паулу». На стадион его привела тетя. «Все началось с нее, – вспоминал Антони, когда уже был игроком основы. – Так я полюбил футбол».

Почти в 10 лет Антони взяли в академию, но сначала он не впечатлял – трижды был близок к отчислению, но все-таки оставался в клубе. В академии тренировался и его старший брат Эмерсон Сантос.

Хосе, отец Антони и Эмерсона, возил братьев на базу «Сан-Паулу», до которой было около 30 километров, но потом изменился график, и часы работы совпадали со временем тренировок. Какое-то время Эмерсона подвозил отец друга из команде, но вскоре его отчислили из академии, и брат Антони перестал тренироваться – да-да, просто не мог добраться до базы. Самому Антони повезло больше – его занятия начинались в другое время.

«С пяти лет брат был рядом со мной, – говорил Антони. – Я многому у него научился. Он тоже всегда жил этой мечтой. Учил меня обводить и бить по воротам. Он брал меня за руку и вел по этому пути. Я отдавал все силы, потому что мне нравился тот футбол, которому он меня учил. Он до сих пор он дает мне советы. Эмерсон – пример для меня».

Антони дебютировал в основе «Сан-Паулу» в 18, когда вышел на замену в матче с «Гремио» в ноябре 2018-го. Это был счастливый день, но еще больше эмоций он испытал уже после игры, когда получил сообщение от кумира – Лукаса Моуры из «Тоттенхэма». «Было много сообщений, но самое важное – от парня, чью скромность не описать словами, – говорил Антони. – Это Лукас Моура. Он кумир для всех, кто играет в «Сан-Паулу». Очень вдохновляет меня».

Так игроки подружились, и Моура даже написал предисловие к автобиографии Антони.

Антони рос в бедности – не было еды и бутс, а дом постоянно заливало водой

Когда Антони было 15, в перестрелке, случившейся неподалеку от его дома, погибли 18 человек. Он рос в фавелах Осаско – одном из самых опасных районов Сан-Паулу. Это место называют Инферниньо – «маленький ад».

Вокруг были наркотики, убийства и бедность.

«Денег не было, – рассказывал Антони после 100-миллионного трансфера в «Ман Юнайтед». – Помню, как играл босиком, потому что не было обуви. Мы с друзьями до вечера гоняли в футбол во дворе. Это счастливые воспоминания, и я не стыжусь их.

Я прошел через многое. Не было бутс и еды. В три или четыре часа утра я часто ведрами выносил воду из дома после того, как его затопило.

Я жил в фавеле и в девять утра уходил в школу, не зная, поем ли до девяти вечера. Вот это настоящее давление. Ко всему остальному можно привыкнуть.

Это было очень сложное время, но я прошел через него с улыбкой. Эти моменты внесли вклад в то, где я сейчас нахожусь.

Теперь передо мной стоит новый вызов. Я мог бы рассказать вам еще много историй, но сделаю это позже. Я горжусь, что оказался в «Манчестер Юнайтед» после всего, что пережил в прошлом. Сейчас я вижу, что это того стоило».

Оказавшись в «Аяксе», Антони не забыл родной клуб. В 2020-м ко дню детей он подготовил подарок для юных футболистов из Сан-Паулу и направил им 50 пар бутс.

«Я знаю, как сложно бывает достать бутсы, – сказал тогда Антони. – Даю вам совет – никогда не отказывайтесь от мечты. Сейчас я исполняю свою мечту в Нидерландах. Не переставайте верить – лишь небо нам граница».

Антони спокойно поехал на юниорский турнир, хотя уже тренировался с основой «Сан-Паулу». Там он стал настоящей звездой

В начале 2019-го Антони мог поехать в турне по США с первой командой «Сан-Паулу» и сверкнуть в матчах с «Айнтрахтом» и «Аяксом», но этого не случилось.

Вингер уже несколько месяцев тренировался с основой, но его не смутило предложение руководства поехать с командой U20 на Копинью – главный юниорский турнир Бразилии. Вероятно, это было одним из лучших решений в его карьере. После Копиньи об Антони узнали все – там он забил четыре гола и сделал шесть ассистов, а «Сан-Паулу» победил.

Когда Антони вернулся в основную команду, его уже воспринимали иначе. Теперь он был не очередным воспитанником клуба, а восходящей звездой.

«Этот момент стал поворотным для него, – говорил бывший гендиректор «Сан-Паулу» Александре Пассаро в интервью ВВС. – Другие ребята отказывались возвращаться в молодежку и считали поездку на этот турнир наказанием. В отличие от них, Антони сразу согласился, хоть из-за Копиньи он и пропустил поездку, которую большинство игроков ждут с нетерпением.

Антони всегда был очень скромным. Статус его не волновал – ему была важна лишь возможность стать лучше. Тогда он начал сверкать и стал тем игроком, которого мы любим сейчас.

Прошло немного времени, и по нему сделал запрос «Аякс». Они предложили 3 млн евро в 2018-м и были готовы заплатить куда больше. Закончилось все тем, что мы продали Антони в 2020-м, включив в сделку 20% от суммы последующей продажи. Мы знали, что его продадут за огромные деньги».

Как оказалось, Пассаро был прав.

Летом 2019-го «Сан-Паулу» отклонил предложение в 20 млн евро от секретного европейского клуба и через год продал Антони в «Аякс» за 21,75 млн евро. В знак благодарности клубу Антони отказался от бонуса в 1,7 млн евро, зная, что «Сан-Паулу» накопил долг почти в 30 млн.

В Нидерландах Антони встретили прохладно. Мало кто понимал, почему «Аякс» платит такие солидные деньги за совсем юного бразильца. «Это просто смех – мы покупаем игрока из молодежки бразильской команды и платим за него более 20 млн евро», – ругался Марко ван Бастен в одном из телеэфиров.

Но Антони не замечал критику. За первый сезон в Европе он оформил 10 голов и 10 ассистов.

Антони подружился с девочкой, болеющей раком. Буква L из пальцев после голов – в честь нее (и сына)

У Антони есть удивительная подруга по имени Ларисса. С четырех лет девочка борется с раком головного мозга.

Антони познакомился с Лариссой на матче против «Мирасола» в 1/8 финала той самой Копиньи – девочка, которой тогда было шесть, выводила его на поле.

«Перед матчем мне сообщили, что Ларисса хочет вывести меня на поле, и рассказали ее историю, – вспоминал Антони. – Мне было очень приятно узнать, что я нравлюсь ей как человек. Я обнял ее, мы поболтали, и я пообещал, что забью ради нее».

Антони сдержал обещание, закатив мяч в нижний угол ворот. Празднуя гол, он подбежал к камере, сложил из большого и указательного пальца букву L и показал сердце. «Сан-Паулу» победил – 3:0.

«Это очень эмоциональный момент для меня, – сказал Антони после игры. – Нет чувства лучше, чем дать Лариссе обещание и выполнить его. Теперь я пойду к ней, чтобы обняться».

Так Ларисса стала одним из символов «Сан-Паулу».

«Когда я узнал эту историю, то сразу рассказал о ней партнерам по команде, – сказал Антони. – Для всех это стало шоком. Проходить через такое очень тяжело – особенно в ее возрасте. И вся команда поддержала ее, не только я. Эта девочка давала нам силы. Она показывала, как надо жить. Не жаловаться, верить и быть сильной. Меня очень впечатлила ее сила. Об этом я и рассказал ребятам».

Перед финалом вся команда побрилась налысо, чтобы поддержать Лариссу, которая тогда проходила химиотерапию. Победив по пенальти, игроки настояли, чтобы Ларисса отпраздновала вместе с ними. Там ей вручили медаль.

«Эта сильная девочка – пример для меня, – признался Антони на церемонии награждения. – Она вдохновляет меня играть все лучше. Я счастлив, что всегда, когда обещал ей забить, делал это. Нет чувства лучше. Этот трофей мы посвящаем ей».

Уехав в «Аякс», Антони не забыл о Лариссе. Сейчас ей 10 лет, и у нее все хорошо: уже два года она обходится без химиотерапии – опухоль перестала расти.

В апреле 2022-го, когда вокруг Антони разрастались слухи об уходе, «Аякс» организовал красивую акцию: Лариссу вместе с мамой и сестрами позвали на матч против «Зволле». Антони не сыграл из-за травмы, но устроил девочке экскурсию по стадиону и посмотрел матч рядом с ней.

«Когда я забиваю, то показываю пальцами букву L не только в честь своего сына Лоренцо, но и в честь Лариссы, – рассказал вингер. – Впервые я показал эту букву на Копинье. Когда Лоренцо родился, я совместил эти два посвящения. Это для него и для нее. Я буду всегда праздновать голы так. Чтобы ни произошло, я не откажусь от буквы L».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; instagram.com/antony00; East News/MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP, Thiago Calil / AGIF, Marcello Zambrana / AGIF/Sipa USA; ajax.nl; saopaulofc.net/Rubens Chiri