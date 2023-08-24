Андрей Клещенок – о смене тренера у чемпионов Европы.

Роберто Манчини неожиданно ушел из сборной Италии. Видимых причин не было, поэтому сразу же появились слухи. Одни говорят, что Федерация навязывала тренеру Лео Бонуччи как символ апеннинского стиля. Другие утверждают, что Саудовская Аравия положила Роби 120 миллионов евро за три года.

Манчини проработал в сборной пять продуктивных лет. Итальянцы выиграли Евро-2020, выдали рекордную серию из 37 матчей без поражений и пролетели мимо чемпионата мира. Они побывали на высочайшей вершине и глубочайшем дне.

Относиться к его работе можно по-разному; для меня она однозначно успешна. Впрочем, Роби давно следовало уйти.

Спаллетти – ожидаемый, но рисковый выбор.

Главное достижение Манчини – синтез новых идей, который принес победу на Евро

Итальянцы выиграли Евро так, как не выигрывали ничего в современной истории. Они забирали мяч под контроль, обрушивали на соперника массированное нападение с пятью игроками в передней линии и давили числом. Если тот огрызался, отрицая еще не осознанную обреченность, его крушили активным прессингом. Большинство претендентов пало в личных дуэлях. Италия стала самой результативной и яркой командой турнира.

Все это абсолютно противоречило местной классике и потому особенно впечатляло. Но революции ничего не стоят, если не случились в нужный момент. Своевременность была главным достоинством стилистического переворота. Впервые в итальянской истории сильнейшей линией поколения оказалась полузащита, а не оборона или атака. Контроль мяча с массированным давлением подошел ему больше традиционных контратак. Манчини понял это, в отличие от закоснелого предшественника – Вентуры.

Сам стиль стал синтезом нескольких идей новой тренерской школы. Итальянцы использовали базовую 4-3-3, которая переходила в 3-2-5 в фазе владение – с заполнением всех пяти вертикальных каналов, контролирующим квадратом на левом краю и изоляциями на правом. Сложные моменты решались индивидуальными действиями. Пара полузащитников не расшатывала владение, а провоцировала прессинг – выбросы на Верратти и Жоржиньо разрежали защиту.

Так сборная совместила в одно атаку по всем каналам Индзаги, сложные фланговые ротации и подключения вторым темпом Гасперини, привлечение прессинга Сарри и моду на гибридные модули. Триумф стал не столько достижением недооцененного и очень качественного поколения, сколько синергией идей и состава в сочетании с передовой манерой игры – в такой консервативной среде, как соревнования сборных, она определила тактическое преимущество.

Аналитик сборной Антонио Гальярди объяснил принципы в интервью The Athletic: «Представьте их как контейнеры, которые необходимо заполнять всегда – независимо от схемы. Команде нужны игроки, которые строят игру от ворот, создают ширину, занимают зоны между линиями и атакуют за спины. Заполнив все четыре контейнера, вы получите доминирующую атакующую команду. Роль игрока больше не позиция, а функция. Футболисты не привязаны к фиксированной позиции. Игроки теперь определяются не позицией, а выполняемой работой».

Непопадание на чемпионат мира и невыходы в финалы Лиги наций – следствие проваленной перестройки. Манчини стоило уйти раньше

Год спустя итальянцы отхватили в полуофициальной Финалиссиме и закончили серый квалификационный путь неожиданным вылетом от македонцев. Чемпионат мира, на котором Италия виделась одним из фаворитов, прошел без нее.

Все помнят, что непопадание стало следствием нереализованного пенальти и всего одного пропущенного дальнего удара. Но это частности. В общем смысле пролет логично резюмировал решения Манчини за год.

Эффективность победного стиля зависела от квадрата Жоржиньо – Верратти – Спинаццола – Инсинье, способного сохранить мяч даже во время землетрясения и подстрахованного безупречной защитой. Тем же летом фундамент распался. Спинаццола тяжело травмировался и надолго выбыл из игры. Кьеллини почти закончил международную карьеру. Травматичный Верратти за год сыграл всего в 4 матчах (только в двух полностью). Инсинье и Жоржиньо понемногу сдавали.

После поражения от македонцев Манчини чаще всего припоминали чрезмерную привязанность к игрокам, принесшим ему главную победу в карьере, и критика была справедливой. Роби слишком поздно просек, что команда не готова играть по-старому. Некоторые из ветеранов к тому же как будто утратили голод. Италия отыграла квалификацию так вальяжно и серо, будто ни минуты не сомневалась, что покроет сегодняшние недостачи в следующих матчах. Класс не компенсировал расслабленности. Затянувшаяся прокрастинация и не осознанная вовремя тактическая дисгармония привели к краху.

Только после этого Манчини решился на тотальную встряску. Тренер отказался от нескольких ветеранов, пару раз сменил модуль и перешел на вертикальный футбол с атакой пространства. Инъекция новых талантов довершила перестройку.

Манчини сделал необходимое, но все-таки не нашел подхода к следующему поколению. После Финалиссимы итальянцы выиграли всего 6 матчей из 12. Никто бы не сказал, что всего годом ранее эту команду невозможно было победить.

Возможно, виновата отставка Гальярди сразу после Македонии – именно аналитик синтезировал предыдущий стиль, и без него штаб так и не подобрал нужную тактику. Как бы там ни было, Роби занервничал и замкнул эксперименты возвращением к прежнему стилю с парой небольших правок. Но в прошлое не вернуться. Уход – правильный выбор: очевидно, Манчини уже отчаялся найти новый симбиоз между идеями и составом.

Манчини создал хороший фундамент из молодежи

Тем не менее Роби оставил не только память о недавней победе. При нем в сборной дебютировали 57 игроков: от Маттео Политано до Алессандро Буонджорно. Некоторые сыграли прежде, чем появились во взрослом футболе. Многие пришли из Серии В.

Еще больше новых имен вспыхнуло на регулярных пикниках-сборах, которые тренер организовывал для неблизкого резерва. И никто не пропал. Манчини использовал проходные матчи, чтобы показать консервативной Италии, что 21-летние дети на самом деле готовы к большому футболу и не теряются даже на конкурентном фоне. Он направил свет на десятки начинающих талантов, которые без него так и стагнировали бы в примаверах; все знают, насколько Роби хорош в определении дарования – после его вызовов локальные тренеры уже не смели задвигать в тень очередного выпускника.

Пусть Манчини и провалил перестройку, но оставил преемнику великолепный фундамент.

Новый тренер, конечно, Спаллетти. Есть риски

Назначение Спаллетти понятно и ожидаемо – любой другой выбор сейчас породил бы с десяток конспиративных теорий. Но его методы серьезно расходятся с новым вызовом. Работа в сборной – особая специализация, профессия в профессии. Клубный тренер проводит с игроками больше времени за месяц, чем международный за год, сам закладывает физику и отрабатывает механизмы. Даже тренеру вроде Лучано, всегда быстро интегрировавшему идеи в команду, будет тяжело уложиться в несколько отведенных недель за пару месяцев; поэтому сборные обычно возглавляют не системные тренеры, а спецы-менеджеры, создающие модель как конструктор – на безупречной химии между правильно подобранными деталями.

Второй очевидный риск – в нехватке реджисты. Лучшие проекты Спаллетти строились на точности и технике специфических опорников типа Писарро или Лоботки; в крайнем случае на классическом разыгрывающем вроде Брозовича. В Италии таких нет. Ближе всех по стилю Николо Ровелла, но он пока не тянет жесткую конкуренцию в переполненной итальянской полузащите. Жоржиньо и Риччи играют иначе. Впрочем, Лучано часто находил нужные качества в неожиданных кандидатурах – есть надежда, что это не проблема, а скрытая возможность.

В остальном приглашение Спаллетти – явное развитие. Лучано специализируется на освежении застоявшихся систем и наверняка решит тактическую головоломку, притормозившую Манчини. Итальянцы заиграют еще нахальнее и быстрее, чем на Евро. Правый фланг наконец заработает и расцветет – Ди Лоренцо сейчас не раскрывается даже наполовину.

Через пару недель мы нащупает контуры новой сборной – Спаллетти вот-вот определит состав на ближайшие матчи. А пока отметим, что даже ему тяжело будет сравниться с Манчини. Тот поднялся так высоко, что не справился сам. Но когда придет время оценивать, мало кто придаст большое значение непопаданию на чемпионат мира.

Говорят, со временем вспоминается только хорошее. Заслуга Роби в том, что итальянским болельщикам будет что вспомнить. Если для этого не нужны черно-белые кадры из 60-х, любой пролет извинителен.

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Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Andy Rain, Marco Luzzani, Paolo Bruno