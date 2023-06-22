Клещенок – о новом тренере чемпионов.

Судя по уходу Спаллетти, скудетто в Неаполе действительно весит как десять миланских. Лучано выгорел и взял перерыв.

«Наполи» же защитил проект, пригласив Руди Гарсию.

Не все приняли нового тренера. Руди выиграл Лигу 1 с «Лиллем», управлял «Лионом» и «Ромой», но никогда не работал с командой масштаба сегодняшнего «Наполи». Несколько месяцев назад его уволили из «Аль-Насра». По слухам, он не был даже четвертым выбором – его позвали из-за недоступности основных кандидатов и только по совету Карло Вердоне, актера и друга Де Лаурентиса.

Гарсия гарантирует прогресс в первых сезонах, но сдает на дистанции. Ему не хватало гибкости и плана В

Приязнь римлянина Вердоне неудивительна. Десять лет назад Руди Гарсия возглавил «Рому» и стартовал с 10 побед с общим счетом 24:1. И пусть впоследствии не добрался до титула, но подарил каждому романисте нечто бесценное – причастность к чуду. Хоть недолго, но они чувствовали себя самыми удачливыми болельщиками на свете.

Секрет был не столько в сплошных победах, сколько в их видимой неизбежности. Римляне разнесли «Болонью», «Верону» и «Наполи», забили три гола за тайм «Интеру» и легко выиграли в дерби. Ни случайностей, ни отскоков. Лишь тотальное превосходство.

«Рома» закончила сезон с рекордными 85 очками и местом сразу за ужасающим «Ювентусом» Конте. Но Гарсия не развил успех. В следующем году римляне снова стали вторыми, но уже с 70 баллами, а посреди третьего сезона его уволили – на промежуточном 5-м месте.

Случившееся не было случайностью – Гарсия всегда сдавал на дистанции. В «Дижоне» он стартовал с 4-го места, но в третьем сезоне закончил 8-м. В «Марселе» поднялся в четверку, но на третий год опустился до 1,61 балла в среднем за матч. И только в «Лилле» рос даже на третий сезон.

В каждом клубе прогресс упирался в потолок его метода. Тренеры преданы идеям, в которые верят, но Гарсия следовал своим до слепоты. Он не подстраивался под соперников, не менял игроков и не слышал помощников. Его оскорбляла даже возможность существования запасного плана. Переменам он предпочитал отставку.

Все это сопровождалось нежеланием исправлять выявленные недостатки. Команды Гарсии с трудом возвращали мяч, застревали в позиционных атаках и редко находили решения против соперников выше классом. «Марсель» ни разу не победил клуб из топ-3 Лиги 1. «Рома» всего раз обыграла «Ювентус».

Однажды Гарсия отошел от догм – перешел на гибридную 3-5-2 и забрался в полуфинал Лиги чемпионов-2019/20. Что его мотивировало, сказать сложно. Раньше плей-офф не вдохновлял его на продуманные адаптации. Неаполитанцам стоит надеяться, что это был признак роста – иначе у клуба будут те же проблемы, что у других проектов Гарсии.

Гарсия – жесткий мужик с длинной историей конфликтов. Скучно не будет

На переговорах с «Ромой» Руди Гарсия хлопнул кулаком по столу и моментально прекратил торг: или по-моему, или никак. На первой встрече с фанатами потребовал, чтобы они поддержали команду – и увел Тотти из зоны для автографов, когда получил отказ. На первой тренировке крикнул ультрас: «Кто свистит, тот за «Лацио». На одной из первых пресс-конференций назвал «Лион» «Марселем».

Гарсия использует конфликты, чтобы завести команду и замкнуть критику на себе. Но все меняется, когда начинаются поражения. Руди нападает на судей, владельцев и бога, если придется, винит всех, кроме себя. Он создает атмосферу, в которой победы становятся его заслугой, а неудачи вызваны чужими ошибками. Фанаты «Лиона» называли его «ограниченным адептом теории заговора».

В конце концов это приводит к войне со всем миром – обычно именно так заканчивалась побывка француза в каждом клубе. Жуниньо Пернамбукано праздновал, когда заманил Руди в «Лион». Двух неполных сезонов хватило, чтобы разочароваться: «У нас был отвратительный опыт совместной работы. У Гарсии самый скверный характер из всех, с кем я пересекался в футболе. Ему без разницы, как дела у команды, каковы настроения в раздевалке. Ему важно оставаться в центре внимания, даже если проект в кризисе. Он везде ищет выгоду».

Впрочем, «Наполи» тоже выиграет от сотрудничества – по крайней мере, сначала.

Гарсия – хороший выбор вместо Спаллетти. Его назначение упростит продажу Осимхена

Две недели назад Аурелио Де Лаурентис сказал: «Я выбираю из 40 тренеров, проверяя, подходит ли они для игры в 4-3-3 с высокой линией обороны и активной атакой. Схема должна быть 4-3-3, без вариантов».

О том, что у владельца «Наполи» пунктик на 4-3-3, известно давно. Поэтому приглашение Гарсии неудивительно. Руди никогда не признавал себя последователем Кройффа, но всю карьеру ставил модули с естественными треугольниками по всему полю. В зависимости от команды он выбирал базовые 4-3-3 или 4-2-3-1, к которым в последние пару лет добавил 3-4-3.

Ключевое отличие от Спаллетти – в количестве автоматизмов: Гарсия меньше программирует игру на чужой половине. Француз предпочитает динамичное взаимодвижение в первой линии, которое упрощает адаптацию к разным версиям прессинга, и сольные импровизации в нападении. Это усложняет взлом автобусов, но облегчает работу с техничными вингерами и творцами: Руди раскрыл Жервиньо, Азара, Пайета, Товена, Пьянича, Стротмана и Ауара.

Отказ от автоматизмов вовсе не означает обязательной гибкости. Гарсия догматичен. В его стиле есть повторяющиеся детали:

1. Вертикальный футбол с вытянутыми треугольниками, которые создают разрывы и упрощают циркуляцию мяча. Спаллетти создавал такой же рисунок другими методами – движением от соперника, а не в треугольниках;

2. Активный контрпрессинг, который после неудачи переходит в средний прессинг – без включения форвардов;

3. Ложные и глубокие девятки – на уровне предпочтения, а не принципа. В «Роме» в центре играли Тотти, Ляйич и Пьянич, в «Марселе» Окампос, в «Лионе» Депай. Гарсия играл и с чистыми завершителями, но его лучшие проекты всегда строились на атипичных нападающих.

В этом плане любопытно его сотрудничество с Осимхеном. Нигериец прикрывал недостатки Спаллетти против автобусов и одновременно усиливал атаку пространства. И для Гарсии сделает то же самое, но чисто стилистически французу ближе Распадори. Возможно, назначение Гарсии одновременно страховка на случай трансфера – новый тренер обойдется без Виктора.

При этом «Наполи» неизбежно потеряет в остроте контратак и игре в воздухе, но приобретет в плавности и точности владения: Распадори полностью преображает команду;

4. Атакующие фулбеки и ложные вингеры. Во всех клубах Гарсия одинаково ставил работу флангов. Вингеры либо смещались на полуфланги, либо забегали за спины, а ширину создавали крайние защитники. Такой подход идеален для «Наполи». Руй, Дзаноли, Ли Лоренцо и Хвича будут играть в свой футбол. Лосано, возможно, даже прибавит: он классно открывается за спины, но неаполитанцы пока не использовали это на постоянной основе;

5. Даже в 4-3-3 Гарсия использовал двух распасовщиков – второй скрывался за ролью восьмерки. В «Роме», например, он варьировал Де Росси с Пьяничем или Стротманом. Из-за этого его модули чаще напоминали 4-2-1-3.

Спаллетти так же использовал Лоботку и Ангиссу – но, напомню, строил владение другими методами. У Лучано распасовщики провоцировали давление и продвигали мяч в раскрывшееся пространство. У Гарсии они связывают игру, создавая треугольники в разных зонах.

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Де Лаурентис редко ошибается в тренерах, и назначение Гарсии показывает причину. «Наполи» выбрал тренера, которые проповедует те же принципы, что и его предшественник, но достигает их другими тактическими настройками. Команда освежится, не изменившись внешне.

Это не значит, что неаполитанцы снова возьмут скудетто – даже Спаллетти не повторил бы прошедший сезон. Но они избегнут встряски, почти неизбежной с уходом создателя такого масштаба. Если учесть, что эта команда уже выдала максимум, Аурелио сделал единственный правильный выбор – застраховался от рисков вместо погони за невозможным.

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Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo, Julian Finney, Maurizio Borsari