«Гасперини научил думать о футболе по-новому». Лукман рвет Серию А – благодаря строгости тренера, режиму и пасте

Клещенок – о новой звезде «Аталанты».

В 24 года Папу Гомес получил предложение из «Атлетико» – Симеоне видел в нем игрока, которого позднее слепил из Гризманна. 23-летний Иличич котировался на уровне Эдинсона Кавани. 20-летний Луис Муриэль обыгрывал полкоманды и сравнивался с Роналдо.

Год спустя молодой Папу польстился на харьковскую щедрость. Иличич растворился в депрессиях. Муриэль проиграл в вечной битве с ленью и неуверенностью. Все трое свернули с прямого пути к вершине, но уже в возрасте попали в Бергамо – и пусть ненадолго, но сверкнули как обещали.

В этом величие Гасперини. История его конфликтов немногим короче строки ренессансов. Но если игроки слушают, а не говорят, Джан Пьеро гарантирует рост. Он раскрывает их на все сто, показывает во всем блеске. У него играют так, как не играют нигде.

Новый проект тренера – Адемола Лукман. Два последних года он скакал по арендам. Сегодня идет вторым бомбардиром Серии А.

Лукман не оправдывал ожиданий из-за недоверия тренеров и постоянных переездов. «Аталанта» поверила в него, а Гасперини заставил работать

Шесть лет назад нигериец считался одним из главных талантов планеты. Он только-только выбрался из любителей, попал в сборную Англии до 20 лет и выиграл чемпионат мира, угодив в MVP турнира – наряду с Томори, Вальверде и Лаутаро. Будущее казалось прекрасным. Уличные импровизации и самостоятельность Лукмана выгодно выделялись среди других электрических вингеров.

К 2022-му бывшее дарование утвердилось в статусе рядового вингера британских середняков. Он провел пять сезонов в пяти разных клубах, иногда поднимал фанатов с нагретых кресел, но еще чаще убеждал в собственной заурядности. Ему не хватало стабильности. После перехода в «Эвертон» Адемола поработал с 8 разными тренерами. Тактическое непостоянство помешало росту.

«Молодым тяжело проходить через это. Никогда не знаешь, что подумает новый тренер, – объяснял Лукман. – Когда веришь в себя, кажется, что понравишься любому коучу, но в то время «Эвертону» не хватало устойчивости. Поэтому сыпались отставки. Тренеры не хотели рисковать, наигрывая меня».

В 25 лет Лукман выглядел растерянным бывшим любителем, запутавшимся от несоответствия реальности детским мечтам. Рангник советовал ему прибавить в агрессии. Брендан Роджерс отмечал: «Он проявил мужество, отправившись в Лейпциг, но сейчас ему нужен дом. Важно найти место, где он сможет учиться и развиваться».

Этим местом стал Бергамо. «Аталанта» выкупила Адемолу безо всяких аренд. Ему больше не нужно думать, каким будет завтра. Покой предоставил возможности для планирования: «Я играю и забиваю, но это не все. Я попал туда, где могу последовательно делать необходимое в плане личного графика и рутины. Впервые в карьере я придерживаюсь режима. Это работает на меня».

Этот режим прописан самым безжалостным тренером в современном футболе. Нигде не пашут так, как у Гасперини. Бардзальи выжил у Магата и видел галлюцинации после тренировок Конте, но называл Джан Пьеро самым страшным из всех.

Лукман полностью подчинил жизнь игре – от питания до сна. Иначе космические перегрузки Гасперини просто не выдержать. Нигериец отказался от соусов и перешел на продукты со сложными углеводами. Его обычный обед теперь – белая паста с рыбой и овощами. После матчей он восстанавливается в криокамере, а после идет в зал и прокачивает верхнюю часть тела. Закончив, растягивается и отсыпается как минимум 8 часов.

Все это – влияние тренера. Гасперини не оставляет игрокам выбора. Либо следуешь его правилам, либо совершаешь ошибки. Третьего варианта нет. «Это самый жесткий человек, которого я встречал, – рассказывал Лукман. – Он показал мне совершенно новый метод обучения. Я начал думать о футболе по-новому».

Насколько он строг? В январской игре кубковой игре с «Интером» Лукман вышел на поле только во втором тайме, несмотря на то, что в предыдущих 4 матчах забил 7 голов. На пресс-конференции журналисты спросили тренера, почему он не выпустил лучшего игрока с первых минут. Гасперини отрезал: «Судя по тому, как он вышел, следовало подержать его на скамейке еще дольше».

Адемоле такая точность и строгость оказались необходимы. Серия из 7 голов в 4 матчах случилась сразу после того, как он провел в запасе игру с «Болоньей» – в наказание за обрез в предыдущем туре. Теперь он называет Гасперини лучшим тренером в своей жизни.

Лукман стал ключевым игроком «Аталанты» благодаря новой роли – не на краю. Он один из лучших бомбардиров топ-лиг

Лукман выбрал «Аталанту» из-за атакующей и очень результативной игры. Но раскрылся, потому что здесь на него взглянули по-новому.

В Англии и Германии в нем видели суматошного вингера, призванного создавать численное превосходство рваным скоростным дриблингом, и свели все споры к рассуждениям об удобном фланге. Альтернатива не предполагалась.

Сам Лукман выглядел на краю как человек в обуви не по размеру – будто ему там тесно. Но причины проблем искали в других областях. Брендан Роджерс рассуждал о нехватке уверенности: «Он скромный парень. У него поразительные технико-тактические характеристики, он понимает игру, готов физически. Проблема только в том, чтобы проявлять себя постоянно. Ему нужно время. Таким тихим парням всегда нужно время, чтобы найти себя».

На самом деле Лукман не вместился в тактический размер британской игры. Итальянское разнообразие подошло больше. Гасперини разглядел в нем не крайка, а умного глубокого форварда. «Аталанта» перестроилась. Гасперини перешел с привычной 3-4-2-1 на 3-4-1-2 с Лукманом в роли нападающего поддержки.

Новый функционал лучше раскрыл качества Адемолы. Теперь он не разгоняет атаки, а подкрадывается в слепые зоны. Количество касаний снизилось до карьерного минимума (44,5 за 90 минут), а встречи с мячом в штрафной выросли на 15% – до 6,3 за 90 минут. Это один из самых высоких показателей в Серии А и личный рекорд африканца.

Этот осенний ход сыграл решающую роль в бергамской перезагрузке. Команда не тянула привычный уровень без Иличича и Гомеса. Новая модель перезапустила цикл. Большую часть сезона «Аталанта» заманивала противника на свою половину и хлестала быстрыми контратаками вместо прежнего массированного давления. Владение снизилось с 55 до 48,6%. Удельный вес прямых атак вырос в полтора раза – с 42,5 до 63,5%.

Роль Лукмана оказалась ключевой. Скоростные налеты предполагали, что форварды останутся без поддержки, и потому важно было, чтобы они правильно читали эпизоды и не боялись численного меньшинства. Адемола оказался предпочтительнее Малиновского. Он почти безошибочно выбирал моменты для обводок и ускорений, передач и ударов. Гасперини восхищался: «Он всегда знает, что делать, хорошо двигается, техничен и быстр».

В этой роли Лукман забивает каждые 128 минут. Всего за сезон у него 14 голов в 23 матчах. 12 из них он забил в чемпионате – и сейчас идет в тройке лучших бомбардиров Серии А вместе с Лаутаро и неудержимым Осимхеном. 5 мячей он забил после сольных проходов – это лучший показатель в топ-лигах.

Одновременно он держится среди лидеров по предголевым действиям, проходам в штрафную и ожидаемым ассистам. В целом Адемола гарантирует голы в каждом матче. Он забивает 0,83 мяча за 90 минут. Всего шесть игроков из топ-лиг обходят его в эффективности.

В январе Гасперини вернулся к прежней модели. Лукман примерил новую роль – что-то вроде современной трактовки инсайдов в 3-4-2-1. Ограничений стало больше. «Аталанта» снова массированно атакует, и тренер тщательно кодифицирует движение игроков. Но нигериец вписался. Он не требовал больше свободы, как Гомес, а нашел способ проявлять лучшие качества в рамках системы.

«Я должен быть частью структуры. Все зависит от того, как играет команда и кем я могу быть для нее, – объяснял Лукман. – Я понял это после одного из первых разговоров с Гасперини. Он рассказал, как вписать мои качества в командный футбол. Он объяснил это как никто прежде. Раньше я этого не понимал. Теперь – да».

Сейчас Лукман – вторая звезда зимы в Серии А. Он забил 7 голов в 8 матчах в новом году и впервые в карьере перешагнул двузначную планку по результативности за сезон. Но ему уже мало. Адемола нацеливается на 20 мячей. Если получится, он поставит рекорд для бомбардиров с английским паспортом в итальянском футболе.

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Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli / Stringer, Alex Caparros / Stringer, Stringer, Jan Kruger / Stringer; REUTERS/Massimo Pinca; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO