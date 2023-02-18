«Гасперини научил думать о футболе по-новому». Лукман рвет Серию А – благодаря строгости тренера, режиму и пасте
Клещенок – о новой звезде «Аталанты».
В 24 года Папу Гомес получил предложение из «Атлетико» – Симеоне видел в нем игрока, которого позднее слепил из Гризманна. 23-летний Иличич котировался на уровне Эдинсона Кавани. 20-летний Луис Муриэль обыгрывал полкоманды и сравнивался с Роналдо.
Год спустя молодой Папу польстился на харьковскую щедрость. Иличич растворился в депрессиях. Муриэль проиграл в вечной битве с ленью и неуверенностью. Все трое свернули с прямого пути к вершине, но уже в возрасте попали в Бергамо – и пусть ненадолго, но сверкнули как обещали.
В этом величие Гасперини. История его конфликтов немногим короче строки ренессансов. Но если игроки слушают, а не говорят, Джан Пьеро гарантирует рост. Он раскрывает их на все сто, показывает во всем блеске. У него играют так, как не играют нигде.
Новый проект тренера – Адемола Лукман. Два последних года он скакал по арендам. Сегодня идет вторым бомбардиром Серии А.
Лукман не оправдывал ожиданий из-за недоверия тренеров и постоянных переездов. «Аталанта» поверила в него, а Гасперини заставил работать
Шесть лет назад нигериец считался одним из главных талантов планеты. Он только-только выбрался из любителей, попал в сборную Англии до 20 лет и выиграл чемпионат мира, угодив в MVP турнира – наряду с Томори, Вальверде и Лаутаро. Будущее казалось прекрасным. Уличные импровизации и самостоятельность Лукмана выгодно выделялись среди других электрических вингеров.
К 2022-му бывшее дарование утвердилось в статусе рядового вингера британских середняков. Он провел пять сезонов в пяти разных клубах, иногда поднимал фанатов с нагретых кресел, но еще чаще убеждал в собственной заурядности. Ему не хватало стабильности. После перехода в «Эвертон» Адемола поработал с 8 разными тренерами. Тактическое непостоянство помешало росту.
«Молодым тяжело проходить через это. Никогда не знаешь, что подумает новый тренер, – объяснял Лукман. – Когда веришь в себя, кажется, что понравишься любому коучу, но в то время «Эвертону» не хватало устойчивости. Поэтому сыпались отставки. Тренеры не хотели рисковать, наигрывая меня».
В 25 лет Лукман выглядел растерянным бывшим любителем, запутавшимся от несоответствия реальности детским мечтам. Рангник советовал ему прибавить в агрессии. Брендан Роджерс отмечал: «Он проявил мужество, отправившись в Лейпциг, но сейчас ему нужен дом. Важно найти место, где он сможет учиться и развиваться».
Этим местом стал Бергамо. «Аталанта» выкупила Адемолу безо всяких аренд. Ему больше не нужно думать, каким будет завтра. Покой предоставил возможности для планирования: «Я играю и забиваю, но это не все. Я попал туда, где могу последовательно делать необходимое в плане личного графика и рутины. Впервые в карьере я придерживаюсь режима. Это работает на меня».
Этот режим прописан самым безжалостным тренером в современном футболе. Нигде не пашут так, как у Гасперини. Бардзальи выжил у Магата и видел галлюцинации после тренировок Конте, но называл Джан Пьеро самым страшным из всех.
Лукман полностью подчинил жизнь игре – от питания до сна. Иначе космические перегрузки Гасперини просто не выдержать. Нигериец отказался от соусов и перешел на продукты со сложными углеводами. Его обычный обед теперь – белая паста с рыбой и овощами. После матчей он восстанавливается в криокамере, а после идет в зал и прокачивает верхнюю часть тела. Закончив, растягивается и отсыпается как минимум 8 часов.
Все это – влияние тренера. Гасперини не оставляет игрокам выбора. Либо следуешь его правилам, либо совершаешь ошибки. Третьего варианта нет. «Это самый жесткий человек, которого я встречал, – рассказывал Лукман. – Он показал мне совершенно новый метод обучения. Я начал думать о футболе по-новому».
Насколько он строг? В январской игре кубковой игре с «Интером» Лукман вышел на поле только во втором тайме, несмотря на то, что в предыдущих 4 матчах забил 7 голов. На пресс-конференции журналисты спросили тренера, почему он не выпустил лучшего игрока с первых минут. Гасперини отрезал: «Судя по тому, как он вышел, следовало подержать его на скамейке еще дольше».
Адемоле такая точность и строгость оказались необходимы. Серия из 7 голов в 4 матчах случилась сразу после того, как он провел в запасе игру с «Болоньей» – в наказание за обрез в предыдущем туре. Теперь он называет Гасперини лучшим тренером в своей жизни.
Лукман стал ключевым игроком «Аталанты» благодаря новой роли – не на краю. Он один из лучших бомбардиров топ-лиг
Лукман выбрал «Аталанту» из-за атакующей и очень результативной игры. Но раскрылся, потому что здесь на него взглянули по-новому.
В Англии и Германии в нем видели суматошного вингера, призванного создавать численное превосходство рваным скоростным дриблингом, и свели все споры к рассуждениям об удобном фланге. Альтернатива не предполагалась.
Сам Лукман выглядел на краю как человек в обуви не по размеру – будто ему там тесно. Но причины проблем искали в других областях. Брендан Роджерс рассуждал о нехватке уверенности: «Он скромный парень. У него поразительные технико-тактические характеристики, он понимает игру, готов физически. Проблема только в том, чтобы проявлять себя постоянно. Ему нужно время. Таким тихим парням всегда нужно время, чтобы найти себя».
На самом деле Лукман не вместился в тактический размер британской игры. Итальянское разнообразие подошло больше. Гасперини разглядел в нем не крайка, а умного глубокого форварда. «Аталанта» перестроилась. Гасперини перешел с привычной 3-4-2-1 на 3-4-1-2 с Лукманом в роли нападающего поддержки.
Новый функционал лучше раскрыл качества Адемолы. Теперь он не разгоняет атаки, а подкрадывается в слепые зоны. Количество касаний снизилось до карьерного минимума (44,5 за 90 минут), а встречи с мячом в штрафной выросли на 15% – до 6,3 за 90 минут. Это один из самых высоких показателей в Серии А и личный рекорд африканца.
Этот осенний ход сыграл решающую роль в бергамской перезагрузке. Команда не тянула привычный уровень без Иличича и Гомеса. Новая модель перезапустила цикл. Большую часть сезона «Аталанта» заманивала противника на свою половину и хлестала быстрыми контратаками вместо прежнего массированного давления. Владение снизилось с 55 до 48,6%. Удельный вес прямых атак вырос в полтора раза – с 42,5 до 63,5%.
Роль Лукмана оказалась ключевой. Скоростные налеты предполагали, что форварды останутся без поддержки, и потому важно было, чтобы они правильно читали эпизоды и не боялись численного меньшинства. Адемола оказался предпочтительнее Малиновского. Он почти безошибочно выбирал моменты для обводок и ускорений, передач и ударов. Гасперини восхищался: «Он всегда знает, что делать, хорошо двигается, техничен и быстр».
В этой роли Лукман забивает каждые 128 минут. Всего за сезон у него 14 голов в 23 матчах. 12 из них он забил в чемпионате – и сейчас идет в тройке лучших бомбардиров Серии А вместе с Лаутаро и неудержимым Осимхеном. 5 мячей он забил после сольных проходов – это лучший показатель в топ-лигах.
Одновременно он держится среди лидеров по предголевым действиям, проходам в штрафную и ожидаемым ассистам. В целом Адемола гарантирует голы в каждом матче. Он забивает 0,83 мяча за 90 минут. Всего шесть игроков из топ-лиг обходят его в эффективности.
В январе Гасперини вернулся к прежней модели. Лукман примерил новую роль – что-то вроде современной трактовки инсайдов в 3-4-2-1. Ограничений стало больше. «Аталанта» снова массированно атакует, и тренер тщательно кодифицирует движение игроков. Но нигериец вписался. Он не требовал больше свободы, как Гомес, а нашел способ проявлять лучшие качества в рамках системы.
«Я должен быть частью структуры. Все зависит от того, как играет команда и кем я могу быть для нее, – объяснял Лукман. – Я понял это после одного из первых разговоров с Гасперини. Он рассказал, как вписать мои качества в командный футбол. Он объяснил это как никто прежде. Раньше я этого не понимал. Теперь – да».
Сейчас Лукман – вторая звезда зимы в Серии А. Он забил 7 голов в 8 матчах в новом году и впервые в карьере перешагнул двузначную планку по результативности за сезон. Но ему уже мало. Адемола нацеливается на 20 мячей. Если получится, он поставит рекорд для бомбардиров с английским паспортом в итальянском футболе.
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Телеграм-канал Андрея Клещенка
Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli / Stringer, Alex Caparros / Stringer, Stringer, Jan Kruger / Stringer; REUTERS/Massimo Pinca; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO
В последнее время итальянские издания часто начали сравнивать новый трезубец в лице Бога-Хойлунда-Лукмана с Гомесом-Сапатой-Иличичем, как правильно заметил Гасперини если раньше больше было завязано на индивидуальном классе игроков, технических качествах(Папу, Йосип), то теперь главное преимущество в сумасшедшей скорости всех игроков группы атаки. Смена поколений в атаке на удивление прошла вполне плавно, без потери качества с откатом вниз по турнирной таблице(хоть и был скандал с Малиновским, тяжелая ситуация с Сапатой, который ломается чаще чем конструктор лего), теперь осталось заняться возрастной обороной.
Аталанта до игры с Салернитаной забивала немощные 1,5 мяча за игру, как Ювентус столь нелюбимого здесь Аллегри. При том, что Лукман как играл скоростного форварда, так и играет. Не рассматривается в качестве аргумента зимнего подъема Аталанты упадок остальных команд из-за чемпионата мира в Катаре?
Осенью восхвалялся Удинезе и прекрасная работа Соттиля с Деулофеу, который тоже превратился в топа. Сейчас Удинезе идет девятым, Жерар так и остался с двумя голами, а Соттиля никто не вспоминает... Эти вспышки относительно средних футболистов всерьез рассматриваются как результат серьезных изменений определенного главного тренера, или все же мы можем уповать на то, что это самый обыкновенный спад остальных атакующих футболистов?
У Лукмана прямо сейчас процент реализации всех моментов - 46,3%, ровно такой же, как в Лестере год назад, где он забил свои 6 мячей. Просто здесь и сейчас Аталанта стала попадать на удобных соперников во время невероятного физического упадка лидеров чемпионата. И пошли голы.
Также следует обратить внимание на количество раздаваемых им передач - 440 за этот сезон - 30,4 за матч. Это значительный упадок в сравнении с тремя годами ранее - 38,4 за матч. Гасперини просто выдвинул его вперед и дал команду разыгрывать атаки через Лукмана, он превратился в завершающего форварда в клубе с активными флангами. Разумеется он стал больше забивать, в Ювентусе с таким подходом в ноябре и Мойзе Кин начал больше забивать.
Признаюсь, не совсем понятен разбор месячного всплеска неплохого футболиста как пример гениальной работы главного тренера, которого осенью все называли скатившимся из-за низкой результативности команды и ссоры с Малиновским.
А заодно следует вспомнить и игры Аталанты в целом в этом сезоне: Аталанта проиграла Наполи, Интеру и Лацио, однако отметим - сыграла вничью с Миланом. То есть все клубы, проповедующие активный прессингующий футбол и держащие у себя мяч - обыгрывали Аталанту. И кому забивал Лукман? 2 Салернитане, 2 Специи, 1 Сампдории и 2 Ювентусу после объявления о штрафных санкциях. А до Нового года от его голов пострадали Эмполи, Сассуоло, Удинезе, Фиорентина, и был хороший гол Наполи. Довольно стандартный набор для обыкновенного форварда Серии А.