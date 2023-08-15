7 комментариев

Что за новое поколение у Тутберидзе? Возможно, кто-то из них возьмет золото Олимпиады-2026
В среду в России стартует фигурный сезон: юниоры выступят на контрольных прокатах (а взрослые – еще через месяц).
Традиционно одна из интриг – новые имена в команде Этери Тутберидзе.
«Хрустальный» год от года поставляет в сборную юниорок с ультра-си. И хотя школы-конкуренты все чаще показывают класс, в группе Этери хватает топ-учениц, которые соперничают прежде всего друг с другом.
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Алиса Двоеглазова в 14 лет приземляет по два четверных лутца в программе
В сезоне-2022/23 Двоеглазова приезжала на прокаты юниорской команды – очаровала легкостью скольжения и прыжков, а еще мечтательной произвольной под «Ла-Ла-Ленд».
Нежный девичий образ тогда дополнили бронебойным контентом с тремя четверными, два из которых – сложнейшие дорогие лутцы. С такой заявкой 14-летняя Алиса попала и на прыжковый турнир, где финишировала 4-й в личном зачете. Сергей Дудаков рассказывал, что в запасе у нее еще квад-флип.
На стартах среди ровесников высокая база в большинстве случаев компенсировала ошибки в исполнении. Нехватку уверенности и стабильности признавала и сама Алиса. Главная проблема в недокрутах до четверти и падениях: она не устояла на квадах на двух из трех стартов. Но все это было в первой половине сезона.
За три месяца Двоеглазова взяла серебро и золото этапов юниорского Гран-При России, второе место в команднике на прыжковом турнире, а затем выбыла из-за травмы. Повреждение колена не дало выступить в том числе на первенстве страны и в финале серии.
В этом году Алиса вновь среди фаворитов на каждом из этих соревнований. В юниорский топ-5 России она входит с 2021-го.
Маргарита Базылюк в 11 лет перешагнула планку в 220 баллов (с тремя квадами)
Впервые среди юниоров, а не вместе со сверстниками на первенствах по старшему возрасту выступит Маргарита Базылюк. Уже в 11 лет она овладела произвольной с тремя четверными прыжками, вставив туда два тулупа и сальхов, и установила личный рекорд по сумме (221,74 балла).
Теоретически при таких оценках можно соперничать со взрослыми, но пока Маргарита уступает соперницам в скольжении и артистичности – даже ровесницам. При чистых прокатах она проигрывает в среднем 2-3 балла по компонентам, что, правда, компенсирует техникой. Однако на фоне взрослых конкуренток разница в катании станет еще более заметной.
Поэтому особенно интересно увидеть, какие программы подготовили для Базылюк на сезон-2023/24.
В прошлом она выступала под музыку из фильма «Облачный атлас» и инструментальную версию песни Let It Go из мультфильма «Холодное сердце». К тому же в новых постановках Маргарита хотела впервые показать триксель – поделилась этим планом еще в апреле.
Дарья Садкова выделяется катанием и поддерживает тренд на квады
15-летняя Дарья Садкова не попала в число участников юниорских прокатов. Ее мы, вероятно, увидим в сентябре на презентации программ взрослой команды. Из-за повышения возрастного ценза Дарья не смогла бы кататься по взрослым на международных стартах до 2026 года, но на внутренних турнирах критерии допуска мягче, особенно в условиях отстранения.
Среди взрослых Садкова не затеряется: уже к 15 годам она выработала умение тонко чувствовать музыку и изящное тихое скольжение. По стилю катания Дарью даже сравнивали с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.
Однако получать высокие оценки ей пока мешает нестабильность. Весь сезон-2022/23 Садкова боролась за чистые прокаты, но ни одного турнира не прошла без падений; при том, что ультра-си заявила на одном – финале юниорского Гран-при. Удержать равновесие порой не удавалось даже на вращениях, как на этапе в Казани.
Неудачные выступления Дарья оценивает сурово, упрекая саму себя: тренироваться нужно «в десять раз усерднее». Но в действительности и ее прыжковый набор (потенциально квад-тулуп, триксель), и катание – отличная база для набора конкурентоспособных баллов. Дело за постоянством.
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Помимо топ-девочек Тутберидзе везет на контрольные прокаты суперодиночника. Арсений Федотов не выпадает из призеров два года
Один из хедлайнеров юниорских прокатов-2023 – 13-летний Арсений Федотов (14 исполнится в сентябре), самый стабильный и результативный среди юношей в России.
По сезону-2022/23 Арсений не проиграл ни разу, а ниже третьего места и вовсе не опускался с апреля 2021 года, когда провалил произвольную на первенстве страны по старшему возрасту и оказался 10-м. Такие прокаты для него большая редкость.
В арсенале Федотова тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. Чистота приземлений не стопроцентная: трижды (за 9 турниров) в прошедшем сезоне случались падения с квадов. Но в остальном Арсений исполняет прыжки безошибочно, минимум на +2 и +3 по шкале GOE.
А еще выделяется умением держаться на публике: концентрация на суперсложных элементах не мешает отыгрывать образ и кокетничать с залом. Для Федотова компоненты значат не меньше техники. Неслучайно его кумир – француз Адам Сяо Хим Фа, который выступает с программами, напоминающими театральные этюды.
Арсения уже поддавливает Лев Лазарев (воспитанник Сергея Давыдова), владеющий четверным лутцем. В прошлом сезоне на юниорском ЧР их разделили 4 балла – преимущество Федотова в компонентах. На прокатах в Новогорске состоится их первая встреча в этом году.
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Расписание контрольных прокатов сборной России среди юниоров
Новогорск
16 августа
Юноши, короткая программа
17:00
17 августа
Девушки, короткая программа
15:00
Юноши, произвольная программа
17:00
18 августа
Девушки, произвольная программа
15:00
24 августа
Пары, короткая программа
15:00
25 августа
Пары, произвольная программа
15:00
29 августа
Танцы на льду, ритм-танец
15:00
30 августа
Танцы на льду, произвольный танец
15:00
В расписании указано московское время. Все трансляции – на сайте Первого канала.
В тексте использованы фрагменты интервью Sports.ru, «Матч ТВ», ТАСС, Sport24
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Рамиль Ситдиков; instagram.com/dasha__sadkova; vk.com/eteritutberidze
Первенство России по старшему возрасту - 2 заявленных квада и оба сделаны чисто
https://fsrussia.ru/results/2223/olimpic_hopes2023/__Scores.pdf