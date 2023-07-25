8 комментариев

Считает Игорь Сергеев.

Саудовский «Аль-Хилаль» – один из главных ньюсмейкеров лета. Туда едет Малком (за 50+17 млн евро), туда купили Рубена Невеша (за 61 млн), Сергея Милинковича-Савича (за 44 млн), там готовы отдать на Мбаппе почти миллиард евро (300 млн трансфер + 700 млн годовая зарплата).

Вы уже поняли, что деньги – не проблема для «Аль-Хилаля». Клуб принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии.

Это ооочень богатый фонд. Но в мире есть побогаче

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund of Saudi Arabia – PIF) создали в 1971 году для инвестирования нефтегазовых богатств страны в местную промышленность. Одна из целей снижение зависимости от нефти – «ресурсного проклятия».

2014 год – поворотная точка, когда правительство разрешило инвестировать в зарубежный бизнес. В 2015 году PIF передали в ведение Совета по экономическим вопросам и вопросам развития (CEDA) во главе с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Сайт фонда сообщает, что это «важный шаг дал большую автономию и более четкое определение национальных стратегических обязанностей».

В 2016 году приняли программу Vision 2030, о которой вы, вероятно, слышали и которая должна помочь местной экономике уйти от нефтезависимости к 2030 году. Суверенному фонду отведена ключевая роль в реализации этой программы.

Согласно данным Института фондов национального благосостояния (SWFI), аравийский PIF – шестой в рейтинге богатейших суверенных фондов благосостояния с совокупными активами в 777 млрд долларов. Первым неожиданно идет Суверенный фонд благосостояния Норвегии с 1,37 трлн долларов.

Чем PIF управляет в спорте? Вразрез с нормами владеет сразу четырьмя футбольными клубами в одной лиге

В октябре 2021 года PIF в составе инвестиционной группы PCP Capital Partners и RB Sports & Media приобрел «Ньюкасл» за 393 млн долларов. Фонд получил 80 процентов акций клуба, гарантировав АПЛ, что королевство Саудовская Аравия не будет влиять на клуб. Этим спортивным активом уже никого не удивишь.

Но самое интересное происходит на Ближнем Востоке. В начале июня министерство спорта Саудовской Аравии объявило, что государственный фонд получит четыре крупнейших клуба страны в рамках капитального ремонта саудовского футбола.

Выбранные «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» и «Аль-Ахли» – члены-основатели местной лиги. Первые три клуба заняли первые три строчки в прошедшем сезоне, а «Аль-Ахли» спустя год вернулся в высший дивизион.

PIF достались 75 процентов акций этих команд, а остальные – у «соответствующих некоммерческих организаций». Пять из семи членов совета директоров каждого клуба будут представлять фонд.

Еще четыре клуба из низших дивизионов будут возрождать компании, связанные финансовыми интересами с PIF (акции, инвестиции, совместные проекты): Aramco – «Аль-Кадисию», Diriyah Gate Development Authority – «Аль-Драих», Royal Commission for Al-Ula Governorate – «Аль-Улу», Neom – «Аль-Сикур».

В Европе такое просто невозможно – ни внутри страны, ни в еврокубках. Во всевозможных регламентах высечено: ни одно физическое или юридическое лицо (включая холдинговые и дочерние компании) не может контролировать или влиять более чем на один клуб, когда может быть поставлена ​​под угрозу честность любого матча или соревнования.

Подобное есть и в регламентах Азиатской футбольной конфедерации. Правила лицензирования клубов АФК (по крайней мере в редакции 2022) прямо запрещают, например, владеть большинством акций или существенно влиять на управление в двух разных клубах в рамках одного турнира. И даже если футбольная федерация Саудовской Аравии игнорирует эти нормы дома, то в Лиге чемпионов Азии будут проблемы. Если, конечно, азиатские правила не поменяют под Саудовскую Аравию.

Фонд косвенно связан и с «Челси», откуда на Ближний Восток переехали Эдуар Менди («Аль-Ахли»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Калиду Кулибали («Аль-Хилаль»).

Оказалось, активы PIF на несколько миллиардов долларов управляются американскими инвесторами Clearlake Capital – акционерами лондонского клуба. Еще у суверенного фонда Саудовской Аравии нашлись совместные инвестиции в отельный бизнес с другими владельцами и членами совета директоров «Челси» Тоддом Боули и Джонатаном Голдштейном. Но здесь все должно быть на контроле у АПЛ – все подобные сделки клубов проверяются на конфликт интересов.

Есть другие спортивные проекты. В октябре 2021 года через собственную компанию Golf Saudi фонд вложил более 2 млрд долларов в создание LIV Golf Investments, генеральным директором которого стал член Всемирного Зала славы гольфа Грег Норман. В июне 2022 года была запущена серия LIV Golf Invitational Series с призовым фондом в 255 млн долларов.

Куда инвестируют вне спорта? От Google и Starbucks до верблюжьего животноводства и фиников

Фонд уже вложился в десятки компаний в 13 стратегических отраслях по всему миру. Инвестиционный пакет разнообразен насколько это вообще возможно.

Одна из главных зон активности PIF – государственный и частный рынок США, где фонду принадлежат акции в 30 компаниях на 35,5 млрд долларов. Вот как выглядят активы в наиболее известных американских компаниях на 31 марта 2023 года:

География внешних инвестиций не ограничена американским рынком. Например, фонд еще в 2015 году за 1,1 млрд долларов приобрел 38 процентов акций южнокорейского инженерно-строительного гиганта Posco, в 2020-м – за 1,5 млрд долларов 2,3 процента акций индийской телекоммуникационной компании Jio Platforms. Кажется, в руководстве фонда кто-то очень любит компьютерные игры: год назад сообщалось о миллиардной инвестиции в культовых японских разработчиков игр Capcom и Nintendo, а также корейского издателя онлайн-игр Nexon.

Год назад Posco совместно со строительным подразделением Samsung C&T приступили к проекту по производству экологически чистого водорода на основе новых и возобновляемых источников энергии в Саудовской Аравии.

По внешним активам легко заметить, как королевство активно диверсифицирует инвестиции, чтобы уйти от зависимости от нефти и газа. Все как написано в программе Vision 2030.

Несмотря на активность фонда за рубежом, более 60 процентов инвестиций все еще ориентированы на саудовский рынок. Во внутреннем инвестиционном портфолио более 80 компаний и проектов. Палитра очень разнообразная – PIF владеет акциями крупнейшего в мире производителя нефти Aramco, а также развивает проект гиперсовременного города Neom на Красном море. При этом на днях фонд учредил компанию Sawani, чтобы раскрыть «потенциал саудовской верблюжьей молочной промышленности», а также Al Madinah Heritage – для развития и расширения производства фиников.

В общем, сфер, куда бы не пришли деньги PIF, почти нет.

Успешно ли фонд вкладывает деньги? Хватит ли их на содержание футбольных звезд?

По данным Bloomberg, суверенный фонд Саудовской Аравии в 2022 году понес убытки в размере 11 млрд долларов по сравнению с прибылью в 19 млрд в 2021 году.

И это несмотря на рекордную прибыль Aramco (161 млрд долларов) за счет роста цен на бензин. Но на общем балансе фонда это отразилось слабо, ведь он владеет только 8 процентами акций нефтяной компании, половину из которых передали в прошлом году, вторую – в этом. Вам не показалось – правительство Саудовской Аравии передало PIF акции в национальной нефтяной компании на 160 млрд долларов, поскольку королевство надеется придать «больше огневой мощи механизму, которому поручено перестроить свою экономику».

«Это укрепит сильное финансовое положение и кредитный рейтинг PIF», – заявил наследный принц и премьер-министр страны Мохаммед бин Салман.

Цель правительства: довести стоимость активов PIF до более чем 1 трлн долларов к 2025 году. Процесс уже идет – только с начала года число выросло почти на 170 млрд (с 607 до 777 млрд).

По данным ресурса Companies Market Cap, на июль 2023 года рыночная капитализация Saudi Aramco составляет 2,081 трлн долларов – это третий показатель в мире после Apple и Microsoft. Год назад она даже временно обгоняла Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире с активами в 2,42 трлн долларов. Для сравнения, рыночная капитализация Shell составляет 213,37 млрд долларов, BP –107,66 млрд.

В общем, у PIF есть шикарная подушка безопасности, когда государство в любой момент может передать им еще какой-то процент акций нефтяников.

Так что серьезно относиться к прошлогодним убыткам фонда не стоит.

Ясир аль-Румайян, управляющий PIF

Денег будет столько, сколько необходимо для реализации программы Vision-2030, где одна из центральных ролей отведена спорту. Программа преследует следующие стратегические цели:

• Пропаганда спорта и физической активности.

• Повышение рентабельности инвестиций в спортивные клубы и сооружения.

• Повышение результатов местных спортсменов.

«Уважаемое руководство страны искренне верит в то, что спорт может оказать влияние на улучшение жизни населения, и мы полностью готовы поддержать эти преобразования», – заявил принц Саудовской Аравии Фахд бин Абдулазиз.

Генеральный секретарь федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) Ибрагим Алькасим считает, что именно спорт выступает необходимой мягкой силой – международным инструментом для создания «доброжелательности, укрепления дипломатических связей и привлечения инвестиций».

«В сегодняшней экономике спорт играет очень важную роль. Спорт не только напрямую влияет на экономику, но и косвенно влияет на другие области, если рассматривать всю экосистему в любой культуре или нации», — витиевато пояснил Алькасим.

1 млрд затрат на Мбаппе – 0,1% от общих активов фонда, которые, скорее всего, будут расти (помним, что в планах рост более чем на 300 млрд за два года).

Как пишет журналист Бен Джейкобс, Министерство спорта Саудовской Аравии выделило местным клубам из бюджета страны (то есть речь не только про PIF) 21,8 млрд долларов на трансферы до 2030 года – это около 2,8 млрд ежегодно, 175 млн на каждый клуб. Для сравнения: АПЛ в прошлом сезоне потратила на игроков 3,42 млрд долларов.

Учитывая важную роль футбола в Vision 2030, деньги на топовых игроков почти не ограничены, вентиль могут перекрыть разве что какие-то внутренние политические перемены. Но пока в Саудовской Аравии все стабильно, стоит ждать рекордных зарплат и громких трансферов. Пусть даже это будет не Мбаппе.

Футбольные планы: еще больше контроля над британскими клубами и местная лига в топе

В 2022 году фонд учредил Sports Investment Company, которая управляет футбольными активами и внутри страны, и за рубежом. Возможно, в ее планах более мощный аналог City Football Group.

Слухов, что фонд еще вложится в британский футбол, все больше. Мост в АПЛ могут проложить американские инвесторы. В марте 2023-го Bloomberg сообщило, что компания 777 Partners думает о внешнем капитале для увеличения портфеля футбольных клубов: провели предварительные переговоры по крайней мере с пятью возможными партнерами, включая аравийский фонд PIF. В прессе обсуждались возможности покупки долей в «Эвертоне» и «Вест Хэме». Верится с трудом – в АПЛ у фонда уже есть «Ньюкасл», трюки из аравийской лиги в Англии не пройдут. Или…

Пока мы видим мультиклубную вселенную внутри страны. Приобретение национальным фондом сразу четырех клубов местной лиги – часть программы, цель которой к 2030 году вывести местную лигу в мировой топ-10. Проект направлен на увеличение годовых коммерческих доходов лиги с 120 млн долларов до более чем 480 млн, рыночной стоимости – с 800 млн долларов до 2,1 млрд долларов.

Для ориентира можно привести стоимость некоторых клубов по оценке Forbes: лидируют «Реал» и «МЮ» с оценкой в 6 млрд долларов, десятку замыкает «Арсенал» – 2,26 млрд. Так что до топ-5 далековато, так как рыночная стоимость даже отдельных европейских клубов выше планки, которую установили для всей лиги Саудовской Аравии. Но на топ-10 шансы есть, причем гораздо быстрее 2030 года. Особенно когда ты прямо сейчас готов выписать миллиард на одного из лучших игроков планеты.

В представлении властей повышение капитализации местной лиги должно было повысить шансы на проведение ЧМ-2030 в стране, но месяц назад выяснилось, что совместная заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции отозвана. Пока это никак не повлияло на инвестиции в «мягкую силу».

Независимо от исхода увлекательных торгов за Мбаппе, трансферный рекорд Малкома вряд ли продержится долго. И, скорее всего, будет побит его же новым клубом.

Фото: Panoramic, Focus Images via www.imago-image/Global Look Press; Gettyimages.ru/Stu Forster; Twitter/Alhilal_FC