Министр спорта, оправдываясь за Спартакиаду, ошибочно процитировал Конфуция. Что за фраза и кто ее реальный автор?

Спартакиада сильнейших только раскручивается.

И пусть церемония закрытия уже в понедельник, соревнования продлятся до глубокой осени. Накануне министра спорта Олега Матыцина спросили о слабых рейтингах турнира – последовал спокойный ответ:

«Никто не совершенен. Как говорил мудрый китайский философ Конфуций, длинная дорога начинается с первого шага. И первый шаг стопроцентно, на наш взгляд, успешен. Как первая проба пера – все было здорово. А совершенствовать, конечно, соревнования мы будем».

• Матыцин совершил распространенную ошибку, приписав цитату Конфуцию. Считается, что это изречение другого китайского философа Лао-цзы – в священном тексте «Дао дэ цзин» (в переводе с китайского «Книга пути и достоинства»), но авторство и в самом деле часто путают. Фактически из фразы Лао-цзы родилась китайская поговорка, уже закрепившаяся и в России:

«Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага».

Ли – это единица длины, в древности составляла 300 или 360 шагов, сейчас – 500 метров.

• К слову, Лао-цзы и Конфуций были знакомы – по крайней мере, если опираться на популярнейший вариант биографии Лао-цзы от историка Сыма Цяня в его труде «Исторические повествования».

Конфуций

• Цянь писал, что Лао-Цзы работал хранителем императорского архива и библиотекарем в эпоху династии Чжоу. Их встреча с Конфуцием состоялась в 517 году до нашей эры – если так, то Конфуцию тогда было чуть больше 30 лет, а Лао-цзы почти 90 (по легендам, он жил гораздо дольше 100 лет).

При встрече Лао-цзы обратился к Конфуцию: «Оставь, о друг, свое высокомерие, разные стремления и мифические планы: все это не имеет никакой цены для твоего собственного я. Больше мне нечего тебе сказать!»

Конфуций после этого отошел и обратился к своим ученикам: «Я знаю, как птицы могут летать, рыбы плавать, дичина бегать. Но как дракон устремляется по ветру и облакам и подымается в небеса, я не постигаю. Ныне я узрел Лао-цзы и думаю, что он подобен дракону».

Лао-цзы

• Цитата о пути и его начале взята из 64-й главы «Дао дэ цзин». Этот трактат – священный текст и выдающееся произведение китайской культуры. Главная тема «Книги» – понятие дао (пути), которое является важнейшей категорией китайской философии. Вот как звучит отрывок из книги:

«То, что спокойно, легко сохранить. То, что еще не показало признаков, легко направить. То, что слабо, легко разделить. То, что мелко, легко рассеять. Действие надо начать с того, чего еще нет. Наведение порядка надо начать тогда, когда еще нет смуты. Ибо большое дерево вырастает из малого, девятиэтажная башня начинает строиться из горстки земли, путешествие в тысячу ли начинается с одного шага.

Кто действует – потерпит неудачу. Кто чем-либо владеет – потеряет. Вот почему совершенно мудрый бездеятелен, и он не терпит неудачи. Он ничего не имеет и поэтому ничего не теряет. Те, кто, совершая дела, спешат достигнуть успеха, потерпят неудачу. Кто осторожно заканчивает свое дело, подобно тому, как он его начал, у того всегда благополучие. Поэтому совершенно мудрый не имеет страсти, не ценит труднодобываемые предметы, учится у тех, кто не имеет знаний, и идет по тому пути, по которому прошли другие. Он следует естественности вещей и не осмеливается [самовольно] действовать».

• Автором «Дао дэ цзин» традиционно считается именно Лао-цзы, хотя споры продолжаются до сих пор. Философ жил в VI-V веках до нашей эры, а по одной версии, трактат написан позже. Другая же заключается в том, что в письменном виде книга действительно появилась позже, но все равно основана на учении Лао-цзы.

А что еще Конфуций и Лао-цзы могли бы сказать про Спартакиаду?

У обоих китайских философов есть цитаты, которые отлично подойдут для Спартакиады-2022:

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; commons.wikimedia.org