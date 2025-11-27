🎥 Без Месси и Роналду. Эзе назвал топ-5 кумиров детства

Эберечи Эзе точно пережил одну из лучших недель в карьере. В воскресенье оформил хет-трик в своем первом дерби Северного Лондона, а уже в среду отдал голевую в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

В матче против мюнхенцев англичанин встретился с Майклом Олисе, парни крепко подружились еще в «Кристал Пэлас». После игры, конечно, обменялись футболками.

Всего Эберечи за 17 матчей «канониров» в сезоне забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Кем же парень вдохновлялся, когда делал первые футбольные шаги? Эберечи назвал пятерых кумиров детства:

«Первым точно будет Роналдиньо. В нем было столько свободы, наслаждения от игры в футбол. Второй – Неймар, как и с Роналдиньо, мне в нем нравилось наслаждение от игры, он свободно выражал себя на поле.

Затем [Эден] Азар. Он знал, в чем именно он был хорош, тоже свободно выражал себя через футбол, он был безумным дриблером. Также назову [Тьерри] Анри, это игрок поколения, это все знают. А последним выберу [Андреа] Пирло, он просто гений стандартов».

Ну ведь отличный выбор?