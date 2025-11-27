«Челси» подколол «Барсу» после 3:0 в ЛЧ. Напомнили про гол Эстевао

Перед матчем пятого тура лигового этапа ЛЧ с «Челси» «Барса» в соцсетях напомнила о культовом голе Андреса Иньесты.

В ответной встрече полуфинала ЛЧ сезона-2008/09 лондонцы на «Стэмфорд Бридж» лидировали с 9-й минуты. Лишь в добавленное к матчу время Иньеста сумел сравнять счет. Тогда еще действовало правило выездного гола, первый матч закончился нулевой ничьей, поэтому «блауграна» прошла дальше, а в финале справилась с «Ман Юнайтед».

Перед новой встречей с «Челси» в соцсетях «Барсы» появился пост: «Тот удар. Тот крик. Та ночь».

Встреча команд на «Стэмфорд Бридж» в 2025-м получилась совершенно другой: лондонцы победили со счетом 3:0, каталонцы при этом с 44-й минуты играли в меньшинстве.

После автогола Жюля Кунде ворота «Барсы» поразил Эстевао, а точку поставил Лиам Делап. Именно напоминанием о голе молодого бразильца «Челси» решил ответить «блаугране» на пост об Иньесте:

«Тот удар. Тот крик. Та ночь».

Засчитываем ответку?