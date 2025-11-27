🎥 Британские легенды сошли с ума от радости из-за прокола Роя Кина! Ирландцу пришлось выбросить свой телефон

Вряд ли в британском футболе найдется игрок, который будет так же суров и требователен, как Рой Кин. Иан Райт рассказывал, что как-то опоздал на встречу с ирландцем – задержался всего на минуту, но Кина на месте уже не было, он не стал ждать опоздавшего товарища.

Легенда «Ман Юнайтед» часто говорит об уважении и хороших манерах. Показательный эпизод – его пресс-конференция времен работы в «Ипсвиче». Тогда у журналиста дважды зазвонил телефон. После второго звонка Рой направил на беднягу свой суровый взгляд и спросил, почему мужчина звук на мобильнике не отключил. Ну и напомнил про хорошие манеры, конечно.

Много лет спустя тот эпизод классно обыграли в рекламе запуска мобильного оператора Sky в Ирландии. Роль Роя блестяще исполнил комик Конор Мур, пародист в своей речи использовал фирменные фразочки легенды – вроде «это их работа» и, конечно, «большой ребенок», адресованное Энди Робертсону. А сам Кин оказался в зале для прессы с включенным телефоном. Мур вообще отлично изображает легенду «дьяволов», даже ирландец пародии оценивает высоко.

Когда-нибудь Рой должен был попасться на том, что ему так не нравится. Момент настал во время записи нового подкаста Stick to Football с Эшли Коулом. Речь гостя прервал телефонный звонок. Мобильник зазвенел у Кина – это мгновенно стало ясно по его лицу.

Коллеги Роя по подкасту обезумели от счастья! Титулованные футболисты ни одному из своих трофеев не радовались так, как звонящему телефону ирландца. Гари Невилл прокричал, что их подкаст творит историю, а Иан Райт в этот момент поверил в бога. Уэйн Руни пошутил, что мобильный зазвонил в тот момент, когда Коул рассказывал, как важно молодым игрокам учиться у старших.

Сам Кин был ужасно смущен. Легенда быстро выкинул телефон на пол и отметил: «Мой телефон всегда на беззвучке! Я в бешенстве из-за этого. Да всегда у меня телефон отключен!»

Легенды продолжали смеяться над товарищем. Рой попытался отвлечь их:

«Я быстренько историю расскажу. В прошлом году я работал на матче «Ипсвича». Ко мне подошел тот журналист, у которого на той самой пресс-конференции зазвонил телефон, он извинился передо мной. Он объяснил, что тогда нервничал, не знал, что делать, поэтому не отключил на телефоне звук. Он извинился за тот случай, а я извиняюсь перед вами сейчас».

Отвлечь коллег не вышло, они продолжили хохотать. Особенно радовался Райти: «Нет, Рой, мы это так просто не забудем. Мы должны выяснить, кто тебе звонил. Как же я счастлив! Это сделало мой день!»

Какие же крутые.