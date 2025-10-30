🎥 Судейский скандал из-за бутсы. Пока игрок «Тоттенхэма» возился с обувью, «Ньюкасл» забил

«Ньюкасл» выбил «Тоттенхэм» из Кубка лиги, единственные голы в матче – за авторством Фабиана Шера и Ника Вольтемаде. Без судейского скандальчика не обошлось.

«Сороки» открыли счет уже на 24-й минуте после углового. За 47 секунд до того, как Шер отправил мяч в ворота «Тоттенхэма», недалеко от флажка Джед Спенс начал возиться со своей бутсой: снимал, надевал, что-то делал со шнурками.

Арбитр Крис Кавана почти минуту ждал, пока защитник разберется с обувью. Когда Спенс встал с газона и побежал в штрафную, судья позволил «сорокам» наконец исполнить угловой.

«Ньюкасл» забил, а игроки «Тоттенхэма» побежали жаловаться арбитру: он не дождался, пока Джед вернется на свою позицию. Кавана к разговорам не прислушался и засчитал взятие ворот.

Спенс после игры запостил в сториз вот такую загадочную картинку:

Что думаете?