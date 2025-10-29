🤖 Обновленный прогноз суперкомпьютера на исход АПЛ. Как же сильно все изменилось за 9 туров
Суперкомпьютер портала Opta, специализирующегося на футбольной статистике и аналитике, после девяти туров нового сезона Премьер-лиги обновил прогноз на исход турнира. Изменилось очень многое.
Перед стартом сезона-2025/26 суперкомпьютер пророчил «Ливерпулю» защиту титула, а «Арсеналу» – очередное серебро.
Прогноз Opta на АПЛ в сезоне-2025/26 перед стартом кампании
В обновленном прогнозе после девяти туров лидером стали «канониры» с вероятностью чемпионства в 67,3%. Мерсисайдцы уехали на седьмую строчку в реальной таблице АПЛ, теперь суперкомпьютер оценивает их шансы на титул всего в 11%. Больше Opta верит в «Ман Сити», который станет чемпионом с вероятностью в 12,4%.
Обновленный прогноз Opta на АПЛ после 9 туров сезона-2025/26
Перед стартом девятого тура Opta уже отдавала предпочтение «Арсеналу», а после победы команды над «Кристал Пэлас» суперкомпьютер на 13,5% увеличил шансы «канониров» на чемпионство.
Верим бездушной машине?