🎥 Делап глупо удалился в матче Кубка лиги и получил от Марески. У «Челси» – уже шестая красная за девять игр

Кто-то проклял «Челси». Подопечные Энцо Марески получили красную карточку в шести из девяти последних матчей, в концовке игры седьмого тура АПЛ с «Ливерпулем» удалился даже главный тренер.

В Премьер-лиге по красным никто и близко не подобрался к игрокам «Челси».

Последней жертвой проклятья стал Лиам Делап. Нападающий из-за травмы подколенного сухожилия провел в лазарете 59 дней, первым матчем после возвращения в строй стала игра Кубка лиги против «Вулверхэмптона».

Мареска выпустил Лиама на поле на 61-й минуте. На 79-й он получил желтую, а на 86-й увидел перед собой второй «горчичник». Вот так отправил в копилку «Челси» еще одну красную:

Мареска от удалений уже, конечно, устал. «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 4:3, но тренер все равно прошелся по Делапу:

«Очень глупая красная карточка. Подобная красная – стыдоба. Две желтые за семь или десять минут, не помню точно. После первой желтой я ему раз пять говорил оставаться спокойным. Но Лиам такой игрок, когда он на поле, играет больше на себя, ему тяжело прислушиваться к окружающим. Этой карточки можно было избежать, мы должны были ее избежать». 

Уже нашелся фанат, который не будет стричься, пока «Челси» не отыграет пять матчей подряд без удалений? 

