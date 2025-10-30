😵 «Я бы сразу пошел изменять». Девушка Холанда призналась, что сначала ей понравился его лучший друг – Эрлинг сдержался, но 💔

Соцсети бурно обсуждают открывок из недавнего совместного интервью Эрлинга Холанда и его девушки Изабель Йохансен.

Весьма неожиданное и странное признание сделала пассия нападающего «Манчестер Сити», которое явно его смутило.

«Первым мне понравился твой лучший друг, но потом я увидела тебя и передумала», – сказала Изабель.

Советы полились рекой.

💭 «Всегда проверяйте женщин. Им нельзя доверять, никогда».

💭 «Это не признание, а травма».

💭 «Я бы сразу пошел изменять».

💭 «Она забыла сказать, что сразу изменит ему с тем другом, как только появится возможность».

💭 «Ему повезло, что она его девушка. Он все еще может ее выгнать».

💭 «Ни один защитник Премьер-лиги не мог сделать то, что она только что сделала с ним».

💭 «Ущерб, который она только что нанесла Холанду, просто безумен. Теперь он выиграет «Золотую бутсу» на чистой ярости».

Пепу насторожиться?