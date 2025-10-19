🎥 «Ливерпуль» остался без пенальти в игре с «МЮ»? Мяч попал в руку Диалло

Кажется, если встречу обслуживает Майкл Оливер, скандалов с судейством не избежать. Игра «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» в восьмом туре Премьер-лиги исключением не стала.

Арбитр засчитал мяч Бриана Мбемо, который забил, пока Алексис Мак Аллистер лежал на газоне , получив травму головы. Арне Слот настаивал: такой гол засчитывать нельзя.

Позже после удара Коди Гакпо мяч прилетел в руку Амада Диалло, но VAR посчитал, что рука находилась в естественном положении. Пенальти не был назначен, такое решение, конечно, расстроило многих поклонников мерсисайдцев.

Эпизод наделал шума в соцсетях, Премьер-лига поспешила выкатить заявление :

«Решение судьи не назначать пенальти было проверено и подтверждено VAR. Рука Амада находилась в естественном и оправданном положении».

Согласны?