🎥 Безумный гол из третьего дивизиона Англии! Игрок забил со своей половины поля

Первая лига Англии часто дарит болельщикам футбольные чудеса. В 13-м туре в гости к «Бредфорду», одному из лидеров чемпионата, приехал «Барнсли», занимающий 10-ю строчку в турнирной таблице.

Вряд ли бы на будничный матч третьего английского дивизиона обратили внимание, если бы не гол Рейеса Клири.

21-летний полузащитник «Барнсли» забил со своей половины поля. Вратарь, в попытке дотянуться до мяча, завалился в сетку вместе со снарядом.

Клири мощной цитатой прокомментировал гол: «Если не пробовать всякое, не будет вообще ничего».

Встреча закончилась ничьей 2:2.