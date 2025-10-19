🎥 Руни объяснил, почему в матче с «МЮ» тяжелее будет «Ливерпулю». Дело в психологии

В восьмом туре Премьер-лиги на «Энфилд» заглянет «Манчестер Юнайтед», который одержал лишь одну победу в 14-ти матчах чемпионата против «Ливерпуля».

Уэйн Руни считает, что в грядущем северо-западном дерби морально тяжелее будет мерсисайдцам. Легенда объясняет:

«Думаю, в этом матче все давление будет на «Ливерпуле». Просто я не думаю, что болельщики «Ман Юнайтед» будут ожидать трех очков от этой встречи. В других матчах они подобного ожидают, но не в этой игре. В матче с «Ливерпулем» они скорее будут думать: «Ну, если мы сможем добыть одно очко, мы будем довольны».

А вот если «Ливерпуль» проиграет в четвертом матче подряд, еще и уступит «Ман Юнайтед» на «Энфилде»… Давление определенно будет на «Ливерпуле».

«Ливерпуль» не побеждает с сентября: подопечные Арне Слота уступили «Кристал Пэлас» и «Челси», а между играми АПЛ не справились с «Галатасараем» в Лиге чемпионов. «Ман Юнайтед» в этом сезоне без еврокубков, в трех последних встречах чемпионата «дьяволы» обыграли «Челси» и «Сандерленд», но уступили «Брентфорду».

Как вам точка зрения Руни?