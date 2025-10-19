«Манчестер Юнайтед» ехал на «Энфилд» в статусе аутсайдера, но именно «красные дьяволы» открыли счет в матче. Бриан Мбемо отличился спустя всего 65 секунд после стартового свистка.

Атака началась со столкновения Мбемо с Ван Дейком и Мак Аллистером. Бриан быстро поднялся на ноги и помчался в штрафную соперника, а Алексис так и остался лежать на газоне, получив по затылку.

Арне Слот спорил с решением арбитра засчитать гол – показывал на голову, намекая, что Мак Аллистеру прилетело от Мбемо. А может, тренер протестовал из-за того, что Майкл Оливер не остановил игру, когда футболист получил травму головы.

Арне еще долго спорил.

Так или иначе Алексис пострадал, пришлось надеть специальную шапочку.

А в трендах X сразу взлетел хэштег, призывающий к отставке Слота.

Ваши мысли?