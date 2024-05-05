«Ман Сити» − лучшие, к «МЮ» и «Тоттенхэму» есть вопросы. Соотношение трофеев и трансферных трат клубов топ-6 АПЛ с момента прихода Клоппа

Немецкий специалист Юрген Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года после того, как «красные» из-за неудовлетворительных результатов расстались с Бренданом Роджерсом.

Зимой 2024 года немец заявил, что в конце сезона покинет клуб и возьмет годовой отпуск. Всего у руля «мерсисайдцев» он проведет 8,5 лет. За это время в его активе есть два Кубка Лиги, чемпионство АПЛ, Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и победа на клубном ЧМ. На восемь трофеев «Ливерпуль» потратил 346 млн фунтов − покупки минус продажи.

Для сравнения за восемь лет у «Манчестер Сити» 15 трофеев, из них пять титулов чемпиона АПЛ и одна Лига чемпионов при тратах в 630 млн фунтов, а у «Челси», который завоевал на один кубок меньше, чем «Ливерпуль» − минус 1 млрд.

Наиболее печальная ситуация у «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Тоттенхэма». Все три клуба ни разу не становились чемпионами лиги, при этом у «Юнайтед» есть Кубок и Суперкубок Англии, а также победа в Лиге Европы и Кубке Лиги, а у «Арсенала» два Кубка Англии. При этом «манкунианцы» потратились на 1 млрд, а «канониры» − на 702 млн. «Тоттенхэм» за 570 млн фунтов не выиграл ничего и рискует в этом сезоне остаться без ЛЧ.

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