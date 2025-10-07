😲 «Это лучший бомбардир в истории английского футбола». Каррагер в шоке от уровня игры Холанда

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер признался, что он в восторге от игры Эрлинга Холанда.

«Я не думаю, что видел лучшего финишера или бомбардира. Я никогда не был так уверен в парне, когда он бежит к воротам. Я просто уверен, что он не промахнется. Его хвалят недостаточно за этот уровень игры. Он очень хорош. Это лучший бомбардир в истории английского футбола», – сказал Каррагер.

Достижения норвежца фанаты не оспаривают.

💭«Холанд невероятен, его трудно сравнивать с бомбардирами прошлых эпох, потому что игра изменилась. Те парни играли на газонах уровня парка».

💭 «Но в Англии и никогда не было клубов уровня «Ман Сити».

💭 «С этим трудно поспорить».