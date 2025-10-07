😒 «Ливерпулю» очень не хватает Трента. Особенно Салаху». Линекер считает, что уход Александер-Арнолда сильно ослабил атаку «скаузеров»

Легенда АПЛ Гари Линекер считает, что уход Трента Александер-Арнолда из «Ливерпуля» значительно ослабил клуб.

«Ливерпулю» очень не хватает Трента. Те преимущества, которые он дает при нападении, невозможно заменить. Нет другого игрока, который играет на этой позиции так, как это делает он. Мохамеду Салаху тоже не хватает связки с Александер-Арнолдом.

Перестаньте беспокоиться о его незначительных ошибках в обороне, потому что его польза в нападении просто колоссальна», – считает Линекер.

Напомним, Александер-Арнолд покинул «Ливерпуль» в начале лета и подписал контакт с мадридским «Реалом».