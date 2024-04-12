«Тики-тики-тики-тики-така. Тики-така. Больше не хочу побеждать. Я на пенсию». Монолог Гвардиолы, когда он понял, что прошел футбол

В сети завирусилось видео с тренировки «Ман Сити», где Пеп Гвардиола был в экстазе от своих игроков.

После голевой комбинации испанец выдал монолог человека, который прошел футбол:

«Ты здесь, Гюндо. Я очень тебя люблю, Гюндо. Мы выиграли АПЛ благодаря тому, что ты был здесь. И Кевин знает, что ты здесь.

Ребята, я ухожу на пенсию. Я видел, как моя команда играет, как я хочу. Вы выиграли Премьер-лигу, я больше не хочу побеждать. Это очень хорошо, ребята.

Здесь. Тики-тики-тики-тики-така. Тики-така. Мне нравится это».