«Тики-тики-тики-тики-така. Тики-така. Больше не хочу побеждать. Я на пенсию». Монолог Гвардиолы, когда он понял, что прошел футбол
В сети завирусилось видео с тренировки «Ман Сити», где Пеп Гвардиола был в экстазе от своих игроков.
После голевой комбинации испанец выдал монолог человека, который прошел футбол:
«Ты здесь, Гюндо. Я очень тебя люблю, Гюндо. Мы выиграли АПЛ благодаря тому, что ты был здесь. И Кевин знает, что ты здесь.
Ребята, я ухожу на пенсию. Я видел, как моя команда играет, как я хочу. Вы выиграли Премьер-лигу, я больше не хочу побеждать. Это очень хорошо, ребята.
Здесь. Тики-тики-тики-тики-така. Тики-така. Мне нравится это».