Мы уже шутили, что Сон Хын Мину после стольких лет в Англии слишком просто в МЛС. Южнокореец продолжает показывать свой высочайший уровень в США.

В третьем матче в составе «Лос-Анджелеса» Сонни забил дебютный гол за новый клуб. Вышел шедевр – прямым ударом со штрафного точно в девятку.

От удара Сона пострадал «Даллас», встреча закончилась ничьей 1:1, а южнокореец был признан лучшим игроком матча – вторую игру подряд.

Как же он хорош!

