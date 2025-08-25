🎥 Иан Райт до слез растрогал Эберечи Эзе. Показал новичку обращение от его кумира – Тьерри Анри

Когда Эберечи Эзе впервые вышел на поле «Эмирейтс» в футболке «Арсенала», с его лица не сходила улыбка. Его переход в стан «канониров» – исполнение детской мечты .

Пресс-служба лондонцев попросила Иана Райта взять у новичка интервью. На вопрос легенды о том, кем Эзе восхищался во времена академии «Арсенала», полузащитник назвал имя Тьерри Анри. Райти к такому ответу был готов: под шокирующий взгляд Эберечи он достал телефон и показал видеообращение Тити к новому игроку «канониров»:

«Хей, большой парень, Тьерри на связи, давно не виделись. В первую очередь: добро пожаловать в «Арсенал». Все мы знаем, как сильно ты хотел играть за «Арсенал», выходить на «Эмирейтс» с пушкой на груди. Вот ты и здесь. Это больше не мечта и не утопия, это реальность.

Постарайся использовать это по максимуму. Помни, когда я впервые оказался в «Арсенале», мне сказали: это клуб, у которого есть класс, это семейный клуб, и ты должен сражаться, несмотря ни на что. Ладно? Всего тебе самого лучшего. Я так счастлив. Вперёд, Арсенал!»

Эберечи, сдерживая слезы, обратился к Райту: «Что же ты делаешь! Что тут вообще происходит».

Иан объяснил: «Я говорил с ним [Анри] этим утром, он сказал: «Я должен отправить ему сообщение». Что для тебя это значит?»

«Статуя у стадиона, что еще сказать. Знаешь, иногда словами можно все испортить. Это чувство, могу попытаться объяснить, но это именно чувство. Это очень мощно».

Пусть эта красивая история исполнения детской мечты закончится успехом в конце сезона.