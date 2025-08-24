«Эвертон» со счетом 2:0 одолел «Брайтон». Встреча запомнилась не только дублем из ассистов от Джека Грилиша, но и спасением Джордана Пикфорда.

На 77-й минуте в ворота «ирисок» был назначен одиннадцатиметровый, к точке подошел Дэнни Уэлбек – его удар уверенно отразил голкипер «Эвертона».

Перед пенальти Джордан внимательно изучил свою бутылку со шпаргалкой: как обычно исполняет одиннадцатиметровый каждый пенальтист «Брайтона». В случае с Уэлбеком бутылочка советовала Пикфорду прыгать в левый от себя угол.

Шпаргалка помогла, а операторы шустро дали крупный план бутылки в трансляцию.

Подсказка для вратарей на бутылках – вообще не новость, интересно то, как вратари оформляют свои шпаргалки.

У Пикфорда она красочная и подробная, а у Дина Хендерсона, ставшего главным героем финала Суперкубка Англии, подсказка сделана вручную : на ней указано только имя бьющего и привычная манера исполнения пенальти. Вратарь «Кристал Пэлас» свою бутылку после блестящей серии пенальти с «Ливерпулем» отдал болельщику.

Летом проявила оригинальность вратарь женской сборной Англии Ханна Хэмптон: в финале Евро девушка спрятала шпаргалку не на бутылке, а на собственном запястье . Та серия одиннадцатиметровых против сборной Испании принесла Англии победу в турнире, Хэмптон сделала два сейва.

Что думаете о таких вратарских фишках?