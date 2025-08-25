🚨 «Арсенал» хочет перехватить у «Тоттенхэма» еще одного игрока

Больше шутить над упущенными трансфера «Арсенала нельзя. «Канониры» увели из под носа «Тоттенхэма» Эберечи Эзе и выиграли гонку за подписание Виктора Дьокереша.

Но это не все. «Шпорам» этим летом достанется снова.

«Арсенал» работает над трансфером центрального защитника «Байера» Пьеро Инкапиэ. Эквадорец уже несколько месяцев на радаре «канониров». Пункт о выкупе предполагает компенсацию немецкому клубу размером в 52 миллионов фунтов стерлингов, но «Арсенал» изучает варианты подписания на сниженных условиях.

Ранее сообщалось об интересе к эквадорцу со стороны «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и «Ливерпуля». Ближе всего к трансферу был именно лондонский клуб, но сейчас фаворитом считается «Арсенал».

Больно?