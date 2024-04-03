Венгер назвал футболиста «Арсенала», который напоминает ему Бергкампа. Вы не поверите

Арсен Венгер ответил на необычный вопрос, касательно нынешнего состава «Арсенала»: Кто из действующих игроков клуба больше всего похож на Денниса Бергкампа.

Любопытно, что эта мысль пришла в голову экс-игроку «пушкарей» Фредрику Юнгбергу.

«Да, в нынешней команде есть много игроков, напоминающих прошлое. Эдегор - Бергкамп, понимаете?!» - признался Венгер.

Добавим, что норвежский полузащитник в этом сезоне забил девять голов и отдал семь передач в 37 играх за клуб.

Похожи?