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Венгер назвал футболиста «Арсенала», который напоминает ему Бергкампа. Вы не поверите

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Арсен Венгер ответил на необычный вопрос, касательно нынешнего состава «Арсенала»: Кто из действующих игроков клуба больше всего похож на Денниса Бергкампа.

Любопытно, что эта мысль пришла в голову экс-игроку «пушкарей» Фредрику Юнгбергу.

«Да, в нынешней команде есть много игроков, напоминающих прошлое. Эдегор - Бергкамп, понимаете?!» - признался Венгер.

Добавим, что норвежский полузащитник в этом сезоне забил девять голов и отдал семь передач в 37 играх за клуб.

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