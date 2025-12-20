Забавная первая встреча Вольтемаде и Крауча. Шутили про рост и возраст

Встреча «Ньюкасла» и «Челси» в 17-м туре завершилась ничьей 2:2 – на дубль от Ника Вольтемаде гости из Лондона ответили красивым камбэком .

После игры нападающий «Ньюкасла» дал интервью TNT Sports, беседовал с немцем Питер Крауч. Футболисты встретились впервые, знакомство начали с шуток.

Ник: «Да я, если честно, хотел попросить о совместном фото».

Питер: «Как радостно видеть успехи моего сына!»

Ник: «Мои одноклубники в Германии звали меня Краучи».

Питер: «Это потому что ты выглядишь просто отлично».

Соведущая Крауча заметила очевидное сходство спортсменов – их рост. Вольтемаде признался, что игрой англичанина не вдохновлялся:

«Очевидно, не так много таких высоких игроков. Но я не особо вдохновлялся Питером, все же я не видел его футбол, просто я очень молод, мне всего 22. Но я видел твои [Крауча] голы, смотрел подборки лучших игровых эпизодов».

Питер ответил: «Теперь себя старым чувствую. Мне очень нравится твоя игра, наблюдаю за ней с наслаждением».

Краучи в соцсетях репостнул беседу с Ником, подписав: «Обожаю этого чувака».

Фото футбольных гигантов у нас уже есть.

Раз уж футболисты сами заговорили про рост, будет преступлением не напомнить вам одну из лучших футбольных шуток.

Представили их дуэт?