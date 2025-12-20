🎥 Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ. Сделал это на 122 игры быстрее

Эрлинг Холанд организовал победу «Манчестер Сити» над «Вест Хэмом» в 17-м туре АПЛ. Норвежец оформил дубль и помог забить Тиджани Рейндерсу.

Второй гол нападающего стал для него 104-м мячом, забитым в рамках английского первенства. Холанд обошел Криштиану Роналду, который забил 103 гола в АПЛ – Эрлинг сделал это на 122 матча быстрее легендарного португальца.

А вот и исторический гол Холанда.

В списке лучших бомбардиров Премьер-лиги Холанд теперь делит 32-ю строчку с Дидье Дрогба, которому на 104 гола понадобилось 254 игры в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии.

Алану Ширеру пора опять начать переживать о своем вечном рекорде?