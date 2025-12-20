🎥 На втором голе Вольтемаде в ворота «Челси» арбитры вручную чертили линии офсайда. Техника не выдержала

В матче 17-го тура АПЛ Ник Вольтемаде оформил дубль в ворота «Челси». Немец стал всего четвертым игроком, кому удалось забить «синим» за первые 20 минут матча АПЛ: до Ника подобное делали лишь Серхио Агуэро, Пол Скоулз и Робби Фаулер.

Нападающий «Ньюкасла» открыл счет на 4-й минуте.

На 20-й оформил дубль.

Со вторым голом Ника арбитрам было тяжко. Когда немец оформлял дубль, система полуавтоматического определения офсайда не была доступна, поэтому судьям на VAR пришлось вручную чертить линии для принятия решения. Ситуацию объяснили техническими неполадками.

Мяч Ника в итоге решили засчитать.

Сказка «Ньюкасла» продлилась недолго: во втором тайме усилиями Риса Джеймса и Жоао Педро «Челси» отыгрался. Итоговый счет – 2:2.

Второй гол Вольтемаде засчитан справедливо?