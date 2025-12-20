Лэмпард поблагодарил фанатов «Ковентри» за поддержку в трудном выезде к «Саутгемптону» – и началась драка 😲

Помните такого тренера Фрэнка Лэмпарда? Он снова на коне! Уже в следующем сезоне диспетчер и сердце «Челси» может оказаться в Английской Премьер-лиге.

Его «Ковентри Сити» уверенно лидирует в Чемпионшипе, набрав 48 очков за 22 матча. Но сегодняшний выезд оказался тяжелым – лидеры сумели добыть лишь один балл в матче с «Саутгемптоном», играя целый тайм в меньшинстве.

А Лэмпард не расстраивается! И даже наоборот – радуется. Прямо на поле после финального свистка Фрэнк бодро поблагодарил фанатов «Ковентри» за поддержку, после чего у «святых» не выдержали нервы.

Серьезный накал.