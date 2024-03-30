«Лучший вратарь Премьер-лиги с тех пор, как он здесь». Симэн назвал сильнейшего голкипера АПЛ

Экс-голкипер «Арсенала» Дэвид Симэн назвал Эдерсона сильнейшим вратарем Премьер-лиги.

«С Эдерсоном «Сити» стал действительно надежным в обороне. Я бы называл его лучшим вратарем Премьер-лиги каждый год, с тех пор, как он здесь.

Мне нравится, как он концентрируется на мяче, какие он делает сэйвы. Он пытается сделать так, чтобы это выглядело легко, и это то, что я делал раньше.

Его левая нога - это волшебная палочка. Он делает сэйвы на ровном месте, и, поверьте мне, это самая трудная задача вратаря. Сложно ярко выступать в тихой игре, поверьте мне.

Я делал это в «Арсенале» и сборной Англии. Он с этим отлично справляется», - заявил Симэн.

Добавим, что помимо «Арсенала», Дэвид Симэн играл за «Манчестер Сити», «КПР», «Бирмингем» и «Питерборо».