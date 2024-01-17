🙅 «Мне нравятся нынешние игроки». Артета исключил возможность приобретения зимой нового нападающего
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета исключил возможность подписания Карима Бензема, либо любого другого нападающего этой зимой.
Комментируя слухи об интересе клуба к новым футболистам, Артета сказал: «Нет, потому что я люблю игроков, которые есть у нас сейчас».
Напомним, что в СМИ появилась информация об интересе «канониров» к Бензема, который, похоже, планирует вернуться из Саудовской Аравии в Европу.
Падение результативности нападающих «Арсенала» привело к логичному вопросу - почему бы не подписать Бензема? Заинтересованность в трансфере проявил даже легендарный Арсен Венгер, который уж точно не пожелает «канонирам» плохого.
Добавим, что у Бензема осталось еще два года по контракту с «Аль-Иттихадом».