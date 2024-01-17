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🙅 «Мне нравятся нынешние игроки». Артета исключил возможность приобретения зимой нового нападающего

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета исключил возможность подписания Карима Бензема, либо любого другого нападающего этой зимой.

Комментируя слухи об интересе клуба к новым футболистам, Артета сказал: «Нет, потому что я люблю игроков, которые есть у нас сейчас».

Напомним, что в СМИ появилась информация об интересе «канониров» к Бензема, который, похоже, планирует вернуться из Саудовской Аравии в Европу.

Падение результативности нападающих «Арсенала» привело к логичному вопросу - почему бы не подписать Бензема? Заинтересованность в трансфере проявил даже легендарный Арсен Венгер, который уж точно не пожелает «канонирам» плохого.

Добавим, что у Бензема осталось еще два года по контракту с «Аль-Иттихадом».

2 комментария
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Ну Венгер всегда с молодёжью работал хорошо. С ветеранами у него почти всегда были провалы.
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