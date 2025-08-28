1 мин.

Новичок «Сити» выбирает лучшего вратаря среди легенд: сможет ли сам Джеймс Траффорд стать героем для болельщиков «горожан»?

57

Новичок «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд был признанАссоциацией профессиональных футболистов Англии лучшим игроком Чемпионшипа по итогам прошлого сезона, который он провел в «Бернли».

Во время гала-вечера по случаю вручения наград, 22-летний Траффорд выбрал лучшего вратаря из легенд:

Сможет ли Траффорд стать кумиром болельщиков «Сити» покажет время, недавно Джеймс отметился досадной ошибкой, которая точно повлияла на отношение к нему трибун.

logoДжеймс Траффорд
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Клубы