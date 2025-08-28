«Гримсби Таун» из четвертого английского дивизиона смог одолеть «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги после затянувшейся серии пенальти – игроки исполнили по 13 ударов, даже вратари свои попытки реализовали.

После игры футболистов «Гримсби» переполняли эмоции, не всегда позитивные. Голкипер Кристи Пим признался, что вообще-то болеет за «красных дьяволов»:

«Я фанат «Ман Юнайтед», так что сейчас я немного зол! Да, это правда. Подобные вечера – то, ради чего мы играем в футбол. Просто красота».

Рядом с вратарем стоял полузащитник Чарльз Вернэм:

«Не скажу, что не доверяю этому парню [Пиму], но серию пенальти хотелось промотать, это было очень нервно. Серия все продолжалась и продолжалась, в такие моменты наверняка не знаешь, что произойдет. Мы забиваем, сразу появляется мысль, что у нас есть шанс. Некоторые их пенальти были невероятными. Так что победа ощущается замечательно, это чувство останется со мной навсегда».

А Пим пошутил, что ему стоило поработать эффективнее:

«13:12 по пенальти? Ну, я должен был сыграть немного лучше, верно? Вчера вечером мы с тренером вратарей потратили час на изучение пенальти – просто на всякий случай. Серия все продолжалась, я уже начал закипать. Я сделал один сейв, оставил нас в игре, а затем парни сделали все остальное, они справились блестяще».

За этих парней радостно.