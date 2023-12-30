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📸Хавбек «Вулверхэмптона» Лемина пропустил матч из-за смерти отца. Игроки поддержали Марио на поле 👏

Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Макс Килмен Макс Килмен
Марио Лемина Марио Лемина
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Красивый поступок.

В 20-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» на «Молинью» принимал «Эвертон» − 3:0. Голы в матче забивали Макс Килмен, Матеус Кунья и Крейг Доусон.

По печальной и уважительной причине сегодняшнюю игру вынужденно пропускал основной хавбек «Вулвз» Марио Лемина. Он покинул расположение команды из-за внезапной смерти отца.

После того, как «волки» забили первый гол в ворота «Эвертона», автор гола Макс Килмен подбежал к скамейке и взял футболку с пятым номером, под которым играет Лемина. К Килмену присоединилась практически вся команда. Кроме этого в знак поддержки игроки вышли на этот матч с черными повязками на руках.

К футболистам команды присоединились трибуны. Фанаты на трибуне South Bank долго скандировали «Марио Лемина». Отличный жест и показатель того, насколько семейная атмосфера сейчас царит в «Вулверхэмптоне» Гари О′Нила.

2 комментария
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Килман кажется то ли имеет корни РФ, не то паспорт, по крайней мере в ФМ 19.
Лемине сил, отцу земля пухом
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Красиво
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