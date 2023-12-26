In English, please
Блог

Патрис Эвра назвал клубы, которые по итогам сезона попадут в зону ЛЧ. Пока в топ-4 АПЛ только две команды из списка француза

Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
Клубы Клубы
Патрис Эвра Патрис Эвра
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Футбольный сезон Премьер-лиги подошел к экватору. В последних числах декабря начнется 20-й тур чемпионата, а закончится он уже в январе матчем «Вест Хэма» и «Брайтона».

После 19-ти встреч «Ливерпуль» лидирует в английском первенстве. «Арсенал», главный преследователь команды Клоппа, отстает от мерсисайдцев на два очка, но имеет игру в запасе.

До матча «канониров» турнирная таблица АПЛ выглядит так:

Одной из главных сенсаций 19-го тура стала долгожданная победа «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой». «Дьяволы» победили впервые за пять последних встреч, а Расмус Хейлунд забил свой первый гол в Премьер-лиге.

После матча Патрис Эвра назвал клубы, которые по итогам сезона попадут в зону ЛЧ. Своим мнением француз поделился в эфире Amazon Prime:

«Думаю, места в Лиге чемпионов займут «Ливерпуль», «Сити», «Арсенал», а четвертое место заберет «Юнайтед». Да, я назову «Манчестер Юнайтед».

Пока в топ-4 Премьер-лиги находятся лишь две команды из списка француза – «Ливерпуль» и «Арсенал». «Ман Сити» и «МЮ» занимают пятое и шестое места, при этом у «горожан» в запасе есть еще две встречи.

Что думаете о прогнозе Эвра? По вашему, какие клубы войдут в топ-4 АПЛ по итогам сезона?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий