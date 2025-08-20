«Тоттенхэм» рассматривает Аклиуша как альтернативу Савио. «Монако» может продать вингера за 55 млн евро

«Тоттенхэм» может подписать Магна Аклиуша вместо Савио Морейры.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб ведет переговоры о трансфере вингера «Манчестер Сити ».

По информации The Independent, «горожане» хотят получить 70 миллионов фунтов за 21-летнего игрока. «Шпоры» не готовы платить столь крупную сумму и ищут более дешевые варианты.

Интерес лондонцев привлек 23-летний футболист «Монако ». Считается, что клуб Лиги 1 будет готов отпустить Аклиуша за 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Магн провел 32 матча, отличившись 5 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

