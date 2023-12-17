Ширер и Йорк поспорили о лучшем трансфере сезона. Они сошлись в кандидатуре, но разошлись в деталях

Довольно быстро влился в новую команду.

В колонке на BBC Sport легенда «Ньюкасла» Алан Ширер написал, что считает Деклана Райса лучшим трансфером сезона-2023/224 в АПЛ.

«После комфортной победы над «Брайтоном» и ничьей «Ливерпуля» «Арсенал» остался на первом месте. Очевидно, что «гуннеры» стали лучше по сравнению с прошлым сезоном, когда они опережали «Сити» вплоть до последних матчей. Именно Деклан Райс сделал самую большую разницу.

Я бы сказал, что он стал самым ярким приобретением лета. 100 млн фунтов, в которые он обошелся, выглядят как хорошо потраченные деньги. Райс сделал «Арсенал» более крепким, а также придал дополнительную остроту в полузащите. Да и все, что он делает с мячом, − это высший класс.

«Арсенал» не так впечатляет, как в прошлом году, но вместе с «Ливерпулем» они пропустили меньше всех голов в АПЛ, и я думаю, что они будут довольны достигнутым прогрессом».

Однако Дуайт Йорк вступил в заочный спор с Ширером, заявив, что сперва Деклан Райс должен что-то выиграть, чтобы его цена стала оправданной.

«Прежде чем я изменю свое мнение, Деклан Райс должен выиграть пару трофеев. Я знаю, что он забил важные голы в ворота «Лутона» и «МЮ», но этого и следовало ожидать, когда выкладываешь за него такую большую сумму», − сказал он в интервью Mega Dice.

«Забив несколько важных голов, вы не будете много значить, если в конце сезона займете второе место. Это не то, чего я хочу от человека за 100 миллионов фунтов − я хочу, чтобы он выигрывал крупные трофеи.

Люди думают, что это несправедливо, но гонорар − чертовски большая сумма, которую нужно потратить, чтобы занять второе место. Люди могут думать, что в этом есть что-то большее, но если ты перешел в клуб за такие деньги, ты должен принести ему успех. В противном случае, в этом нет смысла.

Райс может забивать важные голы, но это ничего не значит, если «Арсенал» не выигрывает трофеи. Я ожидаю, что Райс будет похож на современного Роя Кина и потащит свою команду к наградам. Если он сделает это, то у меня не будет проблем с его ценой.

«Я думаю, что Райс − чертовски хороший игрок, но я не вижу в нем 105 миллионов фунтов. Хотя, наверное, таков рынок. Если Райс добьется успеха, то я буду первым, кто поздравит его».

В этом сезоне Райс сыграл в каждом матче лиги за «Арсенал» и отметился тремя голами, в том числе победным на последней минуте матча с «Лутоном» в начале этого месяца. Он также забил драматичный гол в матче с «Манчестер Юнайтед».