Зависимость клубов АПЛ от бомбардиров в сезоне-2025/26. Холанд забил 69% от всех голов «Сити»

В матче 10-го тура АПЛ «Ман Сити» обыграл «Борнмут» со счетом 3:1, два мяча к себе в копилку отправил Эрлинг Холанд. Всего в новом сезоне Премьер-лиги «горожане» забили 20 голов, 13 из них – за авторством норвежца.

После 10-ти туров в бомбардирской гонке английского первенства Холанд лидирует с отрывом.

Как подсчитали эксперты The Athletic, на этом отрезке «Ман Сити» – самая зависимая от одного бомбардира команда АПЛ: Холанд забил почти 69% от всех голов «горожан» в этом сезоне Премьер-лиги.

На втором месте Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас» и Игор Тиаго из «Брентфорда» – за их авторством почти 43% от голов команды. Отлично себя показывает Ник Вольтемаде, новичок АПЛ забил 40% от всех мячей «Ньюкасла» в чемпионате.

Самое большое бомбардирское разнообразие у «Вулверхэмптона»: 14,3% голов команды забили шесть разных игроков. В списке еще пять клубов с несколькими лучшими бомбардирами по проценту от общего числа голов команд: «Астон Вилла», «Лидс», «Тоттенхэм», «Челси», и «Фулхэм».

Зависимость клубов АПЛ от бомбардиров в сезоне-2025/26

Процент голов игрока от общего числа голов команды

