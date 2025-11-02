В 10-м туре Премьер-лиги «Ман Сити» буднично разобрался с «Борнмутом». Эрлинг Холанд оформил дубль – за 16 матчей в составе клуба и сборной норвежец забил уже 26 голов. Третий мяч «горожан» в игре за авторством Нико О’Райли.

А Киборг, прячущийся в костюме нападающего «Сити», наконец получил свою минуту славы. Первый мяч в ворота «Борнмута» Эрлинг отпраздновал танцем робота.

Лучше по-хорошему отдайте этому парню одежду, ботинки и мотоцикл.

Холанд и сам шутит: «Думаю, я больше не мог этого скрывать… 🤖😅».

Оба мяча Холанд забил с передачи Шерки. Райан начинает отмечать голы Эрлинга еще до того, как мяч оказывается в сетке.

Гвардиола создал киборга-убийцу.