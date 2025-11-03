🎥 Гарначо взбесил фанатов «Челси». На скамейке ярко показывал недовольство заменой

Алехандро Гарначо в «Челси» страдает так же, как было в его последние месяцы на «Олд Траффорде». Аргентинец в этом сезоне провел всего восемь матчей за лондонцев – 397 минут на поле во всех турнирах.

Первое результативное действие Гарначо фанатам «Челси» пришлось ждать долго: он забил лишь в матче 9-го тура АПЛ против «Сандерленда». Затем не попал в заявку на матч Кубка лиги с «Вулверхэмптоном», а в лиговой встрече с «Тоттенхэмом» отыграл 66 минут и был заменен.

Замена Алексу не понравилась: на скамейке запасных вингер всем видом показывал недовольство.

Хоть тренера игнорировать не стал.

Реакция аргентинца на замену разозлила поклонников «Челси», а фанаты «МЮ» вообще не удивлены.

Вот парочка комментов:

💭 «Гарначо привнес в «Челси» энергию «Манчестер Юнайтед». Ужасное поведение. Его самомнение просто огромное».

💭 «Представьте, сколько лет мы терпели такое поведение. Прекрасный день, чтобы быть фанатом «Ман Юнайтед». Свобода!»

💭 «Еще одно доказательство, что проблема была не в «Юнайтед». Аморим сделал правильно, вышвырнув его из клуба».

💭 «Он провел ужасные 66 минут на поле. Этот парень должен быть благодарен, что вообще попадает в старт».

Любопытно, что за пару дней до этого матча другой экс-игрок «Ман Юнайтед» был недоволен заменой: Джейдон Санчо взбесился так сильно , что демонстративно проигнорировал Унаи Эмери, покидая поле.

Может, к Гарначо слишком строги?