У экс-форварда «Астон Виллы» и «Ливерпуля» необычная проблема: его имя не могут написать правильно в кофейнях

Нам бы его трудности.

Некоторые из нас сталкиваются с проблемой, когда кто-то не может правильно произнести или написать ваше имя. Иногда на ситуацию влияет шумная обстановка, в которой можно не расслышать.

Но бывшему игроку сборной Англии, «Астон Виллы», «Ливерпуля» и «Болтона» Эмила Хески его имя постоянно доставляет неудобство.

45-летнему форварду надоело, что бариста постоянно пишут на стаканчике не «Эмил», а «Эмили». Тогда он решил, что для удобства просто использует другое имя, ведь полностью оно звучит так − Emile William Ivanhoe Heskey.

«Когда я захожу в кофейню и меня спрашивают, как меня зовут, чтобы написать на чашке мое имя, я говорю «Уильям», потому что они неизбежно пишут «Эмили», − рассказал Хески в интервью Four Four Two.

В своих мемуарах Even Heskey Scored экс-форвард признался, что эта проблема преследует его с детства. Началось все, когда он участвовал в одном из телевизионных шоу. Его позвали на проект Emu Challenge, в котором нужно было проходить полосу препятствий. Уже тогда Эмил внезапно стал Эмили.

«Судя по выражению моего лица, я была не в восторге. Мы тогда победили и выиграли 100 фунтов на благотворительность. Люди до сих пор не могут понять, как меня зовут. Слишком часто становлюсь Эмили».

А вы когда-нибудь сталкивались с неправильным произношением или написанием имени? Пишите в комментариях.